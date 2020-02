El PP: "Deje ya de esconderse, dé la cara y hable de una vez"

"Vuelve a callar y agachar la cabeza". Es el reproche que le hizo el portavoz del PP, Llorenç Galmés, a la presidenta del Consell, Catalina Cladera. "Deje de esconderse, dé la cara y hable de una vez", le reclamó el popular, que denunció que el pleno sólo sirvió para "salvar al señor De Juan", a quien le advirtió de estar siendo "el escudo personal" de la presidenta.

"Digan lo que quieran, son los máximos responsables", insistió Galmés. "¿De verdad puede dormir tranquila?", le preguntó: "Una violación tapada, un apuñalamiento, un suicidio y 16 casos de explotación sexual, ese es su Consell señora Cladera", le espetó, pidiéndole que "garantice que no volverán a ocurrir estos casos".



"No queremos una caza de brujas"

"No queremos una caza de brujas, pero sí que se depuren responsabilidades", pidió por su parte la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Camiña, que preguntó a Cladera si conocía los casos. "Si no sabe lo que pasa en su institución, mal; y si lo sabe y no lo comunicó, peor". "Ha empezado haciendo autocrítica, sigan", le reclamó previamente al conseller De Juan, insistiendo en defender una auditoría del IMAS.

Desde Vox, su portavoz Toni Gili, denunció que "usted ha urdido este pleno extraordinario para tener el apoyo de sus palmeros" e hizo una batería de preguntas en relación a la reciente comparecencia de Fina Santiago.

Desde El Pi, Xisca Mora, lamentó que "se mezclen ous amb caragols" y replicó al conseller socialista que "las cosas se hubieran podido hacer mejor". Durante la interpelación de PP y Vox, los regionalistas se ausentaron del pleno, por, según explicó su portavoz, Xisca Mora, no participar en el 'y tú más' entre los partidos. Mora recordó también que su formación junto con PP y Ciudadanos han solicitado una comisión de investigación para aclarar los casos.