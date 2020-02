Monitorizarán a las menores tuteladas con riesgo de caer en la prostitución

El conseller insular de Acción Social y presidente del IMAS, Javier de Juan, anunció ayer en el pleno monográfico sobre la explotación sexual de menores tutelados una serie de nuevas medidas encaminadas a hacer frente a esta problemática. La más importante es que las adolescentes en riesgo de ser prostituidas por proxenetas estarán monitorizadas mediante el proyecto IRIS, hasta ahora específico para protección de víctimas de la violencia machista.

El sistema controla los teléfonos de estas mujeres, detecta su ubicación y desde el 112 avisan rápidamente a la Policía de que están en peligro para su rápida protección. El máximo responsable del IMAS reconoció que "aunque en la mayoría de casos tenemos éxito, debemos ser autocríticos y hacer mayores esfuerzos, ya que algunos casos no los hemos conseguido salvar", aseveró De Juan. No obstante añadió que "no es un problema sólo de Mallorca, en todas las comunidades sucede". El conseller defendió además que la institución ha sido "muy valiente" al comunicar los casos y recordó que en el año 2017 fueron pioneros en activar el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) y por ello se pueden poner en conocimiento de las autoridades policiales cuando se detecta una explotación sexual.

Otra de las medidas que anunció Javier de Juan durante el tenso pleno de ayer es una campaña para fomentar que más familias de acogida se hagan cargo de menores tutelados por la administración. El presidente del IMAS explicó que en estos momentos en Mallorca hay al rededor de 1.000 menores tutelados por el Consell. De ellos, unos 700 vivien en familias de acogida y los 300 restantes son los que residen en los centros concertados.

La entrada de los menores en familias de acogida es una de las medidas más efectivas para separarlos de los entornos donde se produce la explotación e incrementar su protección, según los técnicos. Lo que ocurre es que la mayoría de familias quiere a los de menor edad y evita los más conflictivos. Asimismo, indicó que se pondrán en marcha cursos de formación para educadores y técnicos con la finalidad de que puedan detectar de forma más rápida los posibles casos de explotación. "En algunas ocasiones nos encontramos cómo los técnicos no tienen las herramientas necesarias e incluso los propios menores no se dan cuenta de que están siendo explotados", relató Javier de Juan.



Fiscalía y Policía

De igual modo, apeló a la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil "a asumir la responsabilidad, poner más intensidad para detener a los explotadores de esta lacra y considerar a los casos de menores fugados como prioritarios". En este contexto recordó que en el IMAS están trabajando con "víctimas y nuestro deber es garantizar una vida más normal y no aislarles del mundo para que en su vida adulta se puedan integrar con éxito". Defendió que el IMAS es la envidia del resto de comunidades por "nuestro trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia".

Otra de las acciones que se incrementarán a raíz del escándalo destapado por este periódico son los talleres afectivos-sexuales en los diferentes centros del IMAS ante el aumento del consumo de la pornografía entre los adolescentes. "Muchas veces no saben disfrutar de unas relaciones sanas y ven normal algo que no lo es", apostilló De Juan.

Denuncias 10 detenciones de abusadores gracias al IMAS

El presidente del Institut Mallorquí d'Afers Sociales (IMAS), Javier de Juan, relató durante la sesión plenaria del Consell que fue a finales de 2015 cuando se empezó a detectar un aumento en los casos de explotación sexual en menores. Defendió las actuaciones del organismo que preside y que siempre se denunció a Fiscalía, Policía Nacional o Guardia Civil: "En los últimos años ha habido hasta diez operaciones de detención de agresores gracias a denuncias del IMAS ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la última de ellas hace poco más de un mes". El presidente del IMAS se refería a una operación policial en Calvià, Palma y el sur de Mallorca.