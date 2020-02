Fiscal de menores: "No hay dejadez, todo lo que afecta a niños se investiga"

El fiscal coordinador de Menores de Balears, José Díaz Cappa, afirmó ayer que "no hay dejadez en la Fiscalía, todo se investiga, investigamos decenas de situaciones en las que un menor ve comprometida su integridad esté o no tutelado y entre ellas las de la prostitución de menores tuteladas". Díaz Cappa desveló que respecto a la explotación sexual de estas adolescentes tuteladas por el IMAS y otras Administraciones "la mayoría de los casos se han judicializado" y hay varios jueces de todas las islas que investigan a adultos. "De estas diligencias pueden derivarse condenas dependiendo del mayor o menor éxito de las pesquisas".

Díaz Cappa también desmintió las críticas recibidas ante una supuesta pasividad de la Fiscalía de menores en el seguimiento de casos de prostitución de tuteladas y explicó que "la Fiscalía no puede invadir competencias de otras Administraciones, ya que el trabajo de las instituciones en materia de menores debe ser en paralelo, avanzando juntos, pero cada una con su competencia".

El fiscal de menores quiso dejar claro cuál es el rol de su área en materia de menores en situación de desamparo o riesgo: "Nosotros recibimos las comunicaciones que son obligatorias por parte de otras instituciones, hacemos una gestión procesal mediante diligencias informativas, diligencias civiles o penales, y luego se deriva al órgano judicial oportuno o se archiva; no hay otro camino".



El papel del IMAS

El fiscal coordinador puso también el énfasis en el papel del IMAS (al que no nombró por su nombre) y otras entidades de protección en casos de explotación sexual infantil: "Es importante que otros organismos que están interviniendo, y en espera de que la Fiscalía, los juzgados y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hagan las investigaciones, continúen con su labor de protección de esas menores de 18 años sobre las que tienen la tutela. Si una menor se fuga de un centro, la Policía la busca y la devuelve al centro, pero las instituciones de protección deben implementar las medidas para que esa situación no se reproduzca. Es lo que decíamos del trabajo paralelo".

Díaz Cappa rechazó las acusaciones de falta de compromiso de la fiscalía contra esa explotación e insistió en que "el ministerio fiscal actúa siempre en el ámbito de sus competencias".

El fiscal sugirió que una buena medida para acabar con esta lacra sería la creación en Balears (al menos uno en Mallorca y otro en Eivissa) de centros de protección de menores con problemas de conducta. "Son centros que ya existen en otros puntos de España, como Málaga y Valencia, y a donde el IMAS deriva a algunos menores con problemas de conducta y que están dando buenos resultados. Son para menores que no sufren trastornos de conducta o trastornos psíquicos, aunque sí presentan problemas de conducta, como puede ser la prostitución. En ellos se practica la contención y cuentan con medidas exhaustivas de seguridad. No son centros de reforma y para ingresar en ellos se necesita una autorización judicial y valoraciones de los técnicos".

Díaz Cappa propuso otra actuación para agilizar la respuesta de las Administraciones ante fugas de menores tutelados u otros casos de desamparo de niños y adolescentes: que el IMAS cuente con un servicio de guardia las 24 horas, "lo que permitiría mayor rapidez de reacción". Según el fiscal, en el último mes se han recibido varias denuncias por conducta sexual inapropiada de educadores o vigilantes con menores, varias de las cuales ya están en el juzgado. "El cincuenta por ciento de la criminalidad informática, que ha aumentado en las islas en los últimos años, es por pornografía infantil o corrupción de menores, unos delitos que están afectando a toda la sociedad porque son un problema generalizado de menores", resaltó el fiscal.

Díaz Cappa: "Las comisiones no son una obligación, la coordinación sí"

El fiscal coordinador de Menores de Balears, José Díaz Cappa, quiso rebatir las críticas respecto a una ausencia del ministerio fiscal en determinadas comisiones (mesas de coordinación) para el seguimiento de la problemática de las fugas de menores tutelados de centros. "No me parece prudente que la fiscalía de Menores participe en esas comisiones porque existe el riesgo de que comprometa su independencia. La Fiscalía ejerce el control mediante reuniones, las tareas de coordinación y el seguimiento de los expedientes; existen circulares antiguas de la fiscalía general del Estado donde se advierte del riesgo de comprometer la independencia de las fiscalías de menores. Las comisiones no son una obligación para el fiscal, la coordinación sí, así como las reuniones y el seguimiento de los casos". En otro orden de cosas, el fiscal también reclamó que Policía y Guardia Civil se encarguen de la vigilancia, seguridad y traslados en el centro de reforma de Es Pinaret.