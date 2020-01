Brexit: "Muchos ingleses sienten que hoy te pueden decir que eres un invitado"

Los británicos inician a partir de hoy una nueva etapa histórica. Entra en vigor el Brexit, lo que representa la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Aunque al final se ha conseguido una salida negociada, son tantos los interrogantes que plantea este proyecto para los extranjeros que viven en Inglaterra, que muchos creen que su situación va a empeorar.

En estos momentos, en Reino Unido viven alrededor de 150.000 españoles. Entre ellos hay muchos mallorquines, que están desarrollando su carrera profesional en este país. Avatâra Ayuso es una bailarina que se formó en Mallorca, que ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en Londres, donde vive en la actualidad. Siente "tristeza" por la llegada del Brexit, porque no apoya que los británicos salgan de la UE, pero sobre todo vive esta nueva situación con "mucha incertidumbre, porque hay muchas cosas que todavía no están definidas".

Asegura que en Londres, por su condición de ciudad cosmopolita, no ha vivido situaciones de tensión que haya provocado la llegada del Brexit, pero le consta que en otras ciudades sí se ha producido un conflicto social entre los que apoyan esta salida y los que quieren seguir siendo europeos. La bailarina tampoco tiene muy claro cuál será el resultado económico que arrastrará el Brexit, pero augura que uno de los sectores que tendrá más restricciones será el de los autónomos. También teme que se produzca un encarecimiento de los precios.

Antoni Timoner lleva ocho años viviendo en Londres. Es economista y trabaja en el negocio de la banca. También inicia este nuevo periodo "con tristeza", que "comparto con muchos ingleses y con otros extranjeros". Sin embargo, cree que "hay que mirar hacia adelante porque el Brexit es una realidad". Como experto económico está convencido de que los proyectos que está prometiendo el Gobierno "no se van a cumplir", y considera que los mensajes que se han lanzado para justificar esta salida de Europa lo único que han logrado "es ganar las elecciones, porque no creo que nadie tenga el manual para saber lo que va a pasar".



Timoner comparte la opinión de que el Brexit es negativo en todos los sentidos, sobre todo para los británicos, porque "perderán su capacidad de influir en el mundo". Ha sido testigo de que muchas familias han organizado fiestas para celebrar esta nueva etapa, pero como extranjero que vive en Londres esta situación "le entristece". Aunque en su trabajo no ha notado ningún síntoma de marginación, afirma que en la calle es distinto. "Muchos ingleses sienten que te pueden decir que eres un invitado de su país, cuando antes se lo callaban". Sin embargo, a nivel económico no cree que la situación se vaya a notar tanto, aunque calcula que el crecimiento no será el que señala el Gobierno. "Inglaterra crecerá igual que si hubiera seguido en la UE".

María Ferragut nació en Mallorca y vive con su marido y sus tres hijos en Londres. No tiene intención de marcharse y cree que podrá seguir disfrutando de todos los derechos que tenía antes de la salida de la Unión Europea. "Ni los propios británicos saben muy bien lo que va a pasar a partir de ahora", asegura.

Como extranjera que vive en Londres tampoco ha notado la marginación que sí se ha vivido en otras ciudades. "En algunos lugares los extranjeros están sufriendo episodios de racismo y de discriminación. A muchos españoles les miran mal cuando hablan en castellano".

Sin embargo, asegura que el conflicto social que generó este tema se ha ido apaciguando, sobre todo desde que se concretó la fecha de la salida de la UE. Trabaja en una guardería y su marido en el sector financiero, y no cree que este nuevo periodo pueda afectar a su estabilidad laboral. Sin embargo, lo que sí teme es un aumento de los precios, sobre todo de los vuelos.

John Lambourne es un londinense que vive en Mallorca. Tampoco le gusta el Brexit, pero confía en que se adopten acuerdos con todos los países para facilitar este tránsito. "Espero que no cunda el pánico", señala.