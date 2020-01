Font reconoce que perdió los nervios y tiró la carpa de la Assemblea Sobiranista

La Audiencia de Palma ha acogido el juicio esta mañana a Joan Font, exdiputado del Parlament balear, por un delito contra los derechos fundamentales y contra las libertades públicas, por el que le piden un año de cárcel. Font, el ha reconocido esta mañana "que perdió los nervios" y derribó la parada que había montado La Assemblea Sobiranista de Mallorca en la calle de los Olmos de Palma. Este incidente ocurrió el día 7 de octubre de 2017 coincidiendo con una manifestación que se celebraba en favor de la unidad de España y en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Font ha explicado que participaba en esta manifestación y que en un momento determinado observó que un grupo de personas se estaba acercando a la parada de la asamblea soberanista, entre los que se encontraba su presidente, Tòfol Soler, y empezaron a increpar a sus dirigentes. El acusado ha señalado que intentó pacificar a los manifestantes y les intentaba convencer que se marcharan. Al mismo tiempo, también conversó que Tòfol Soler, aconsejándoles que recogieran la parada y se marcharan para evitar un enfrentamiento físico. Ha insistido en que su actitud siempre fue la de evitar incidentes, pero que en momento determinado observó que uno de los integrantes de la asamblea le estaba grabando con su teléfono. En ese momento reconoce que "perdió los nervios" y derribó una mesa, donde estaban colocadas unas camisetas, y arrancó un letrero.

El exdiputado ha explicado que el clima estaba muy encendido y que había mucha gente que estaba gritando e insultando a los soberanistas. En el juicio se ha observado varias grabaciones en las que se observa con claridad la intervención del acusado y se observa el momento en el que derriba la parada.

Tòfol Soler, por su parte, ha explicado que ellos tenían autorización para estar aquel día en aquel lugar montando la carpa. Ha recordado que en un momento determinado fueron rodeados por los manifestantes y que Joan Font se acercó a él y le dijo que se marcharan y le señaló que no tenían ningún derecho de esrtar allí en aque momento. Ha afirmado que no desmontaron la parada porque estaban autorizados y, sobre todo, porque estaban rodeados. Soler ha confirmado que muchos de los manifestantes les estuvieron insultando, pero no ha podido concretar si uno de los que le insultó fuera Juan Font.

La Asseblea Sobiranista de Mallorca ejerce la acusación particular contra Font y le solicita una condena de seis años d eprisión.