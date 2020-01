En Directo | Comparecencia de Javier de Juan por el escándalo en el IMAS: "Debemos ser autocríticos"

El conseller insular y presidente del Institut de Afers Socials de Mallorca (IMAS), Javier de Juan, ha admitido que "aunque los casos no sean provocados por el Consell, debemos asumir nuestra parte de responsabilidad" en el escándalo de los menores tutelados explotados en Mallorca. El responsable del IMAS ha reconocido que "aunque en la mayoría de casos tenemos éxito, debemos ser autocríticos y hacer mayores esfuerzos, ya que algunos casos no los hemos conseguido salvar", ha pronunciado De Juan, que no obstante ha asegurado que "no es un problema sólo de Mallorca". El conseller ha defendido además que la institución ha sido "muy valiente" al comunicar los casos.



El responsable del IMAS comparece en el Consell para abordar el escándalo de la explotación sexual de menores tuteladas en Mallorca. De Juan ha relatado como fue a finales de 2015 cuando se empezó a detectar un aumento de estos casos y ha defendido que siempre se denunció a Fiscalía, Policía Nacional o Guardia Civil: "En los últimos años ha habido hasta diez operaciones de detención de agresores gracias a denuncias del IMAS", ha apuntado.

La primera intervención de la sesión ha sido a cargo de las entidades sociales, que, tal y como ha adelantado este diario, han pedido quitar "el foco" a administraciones y las organizaciones que defienden a los menores. Un discurso que ha defendido que no fue pactado con el Consell, sino sólo entre las entidades. "Por supuesto que está consensuado, pero entre las nueve entidades", ha empezado su intervención la portavoz de Tercer Sector Social, Sonia Castro, que explicado que se pactó tras una reunión con el conseller Iago Negueruela.

"Podemos cometer errores, el diseño de algún protocolo o servicio puede tener fallos, pero les aseguramos que trabajamos incansablemente para rectificarlos y evitarlos", ha expuesto tal y como incluía el borrador al que tuvo acceso este diario. La representante de las entidades ha defendido "tener servicios abiertos" aunque "comporte algún riesgo: que a veces tomen decisiones equivocadas" y que "a veces deban conocer las caras menos agradables de nuestra sociedad": que "hay depredadores".

Las cuatro entidades que han comparecido han cerrado filas con el IMAS, que la culpa no es de la institución y han pedido evitar la "estigmatización" de los menores. El representante de la asociación de antiguos menores tutelados, Juan Carlos López, ha lamentado que "se esté generalizando a todo el colectivo" y ha asegurado que cuando él era tutelado se sentía "protegido" por los centros. "¿Cómo deben ir estas menores al instituto? ¿Cómo las miran los profesores? ¿Y los compañeros?", se ha preguntado desde las entidades Joan Ferrer, que ha relatado como alguna de las menores ya ha sufrido comentarios por parte de compañeros: "¿Ya has hecho de puta?", ha relatado el episodio.

Durante la sesión, ha sido desalojado del pleno el activista Antonio Estela, quien ya fue espulsado en una ocasión del pleno del Parlament tras saltar al hemiciclo y encararse a la consellera Fina Santiago, después de que éste haya empezado a proferir gritos contra los responsables del Consell.

Además del pleno del Consell en el que comparece De Juan, que se celebra a las 10.30 horas, la institución insular celebra otro pleno extraordinario, a las 13.00 horas, sobre el mismo asunto a petición de los partidos de la oposición. De Juan es el segundo representante político que comparece por los casos de explotación sexual de menores tutelados después de que la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, lo hiciera este martes.