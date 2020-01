Santiago trata ahora de matizar sus palabras sobre la falta de implicación de los investigadores

La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, trató ayer de matizar sus palabras sobre la falta de implicación de la Fiscalía y de la Policía en resolver los casos de explotación de menores tutelados. Si en el Parlament fue clara al asegurar que el ministerio público y el cuerpo de Policía Nacional "de momento no se ha implicado en resolver estos casos", ayer a través de un comunicado difundido a los medios quiso señalar que "no se refiere a la globalidad de los casos".

En el comunicado de "contextualización", la Conselleria trató de ceñir sus críticas y reconocer "la tarea de cada uno de los trabajadores que forman parte de la Fiscalía y los Cuerpos de Seguridad del Estado" y "sobre todo, poner en valor el papel que está desarrollando la Policía en el desmantelamiento de los pisos y organizaciones de explotación sexual de menores en Mallorca".

"Cuando asegura que la Fiscalía 'no se implica en resolver estos casos' no se refiere a la globalidad de los casos de explotación sexual de menores", defiende el comunicado de Servicios Sociales, "sino a su participación en la última fase de las cuatro que establece el Protocolo de explotación sexual infantil de Balears, la referida al seguimiento de los casos". "En esta fase participan todas las administraciones públicas que forman parte del protocolo, las entidades que trabajan en el territorio y, en algunos casos, la Policía, pero no la Fiscalía", detalla el área de la consellera Santiago.

Sobre sus declaraciones en este sentido, insiste que cuando mantiene que la Policía no considera que estas búsquedas sean prioritarias, "se refiere exclusivamente a la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad mencionada, en la que se especifica que la acción policial sobre la búsqueda de menores de edad fugados o de retorno a los centros no es prioritaria".



Cs pide auditar el IMAS

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Consell, Beatriz Camiña, reclamó ayer una auditoria, especialmente de gestión, en el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) para esclarecer si se ha actuado de forma correcta en los casos de explotación sexual a menores tutelados. Camiña recordó que el pasado mes de diciembre ya solicitaron esta auditoria y el Pacto se negó alegando que los técnicos avalaban la gestión económica y de los servicios sociales de la institución. La representante del partido naranja quiere que se analice incluso "la época en que Francina Armengol fue presidenta del Consell, ya que la ahora presidenta del Govern se ha limitado a pedir más recursos a Madrid y no ha hecho nada de autocrítica de la gestión de su partido".