El PP plantea que el delegado del Gobierno y el Fiscal de Menores expliquen "los ataques del Govern"

El presidente del PP balear, Biel Company, ha planteado hoy que el delegado del Gobierno, Ramon Morey, y el Fiscal de Menores de Baleares expliquen en el Parlament lo que considera "ataques del Govern". "Nosotros no nos lo creemos", ha explicado el líder de los populares sobre las palabras de la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiag, y del exdefensor del Menor en Baleares Joan Marc Tur; pero "queremos que lo expliquen y si es cosa de que el Govern trata de quitarse responsabilidades, lo tenemos que aclarar", ha detallado Company.

"Lejos de haber acabado, cada día empeoran las cosas", ha señalado el líder del PP, que ha considerado "gravísimas" las declaraciones. "Después de la consellera, hoy nos encontramos que el exdefensor del Menor culpa ahora a la fiscalía y la policía", ha apuntado Company en relación a las declaraciones de Joan Marc Tur.

El exdefensor del Menor denunció ayer en declaraciones a este diario y a IB3 Ràdio que el ministerio público no acudió a las primeras reuniones al detectarse los primeros casos entre 2015 y 2016 y que relató que los policías "se reían" cuando denunciaba fugas durante su etapa al frente de un centro de menores, unas declaraciones que ha querido matizar hoy, señalando que no pretendía "insinuar ninguna dejadez de funciones por parte de la policía".

"Hemos pedido la comparecencia del delegado del Gobierno", ha informado Company, que ha recordado que ya lo habían hecho para aclarar la polémica por el uso del helicóptero de la Guardia Civil por parte de Pedro Sánchez en su visita a Mallorca, y "ahora también nos planteamos pedir la comparecencia del fiscal de menores, para saber si tal y como le acusan los partidos de izquierda no han hecho su trabajo", "No nos lo creemos, pero que lo expliquen", ha defendido Company, que considera que "si no, que se defiendan, porque están siendo atacados por el Govern".