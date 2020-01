Fiscal superior y policías niegan desatención sobre los casos de menores tuteladas

El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, negó ayer que la fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no se hayan tomado con interés prioritario las denuncias sobre presunta explotación de menores tuteladas por el Consell de Mallorca, a través del IMAS, como afirmó el martes en el Parlament la consellera Fina Santiago. También cuatro sindicatos policiales defendieron la actuación de sus compañeros en estos casos y acusaron a Santiago de "querer tirar balones fuera".

Barceló no quiso entrar en la polémica con Santiago, pero sí respaldó la actuación de la fiscalía, la Guardia Civil y la Policía Nacional en estos supuestos: "los fiscales y la Policía han investigado todos los casos y han tenido la máxima diligencia, como ocurre en cualquier otro delito; algunos casos se han judicializado porque existían indicios contra los responsables de esos delitos y otros, como ocurre con el resto de delitos, se han sobreseído por falta de pruebas".

El fiscal superior adelantó los primeros resultados de las investigaciones policiales sobre los casos de 16 menores (15 chicas y un chico) tutelados por el IMAS y que habrían sido víctimas de explotación sexual. "Las investigaciones han descartado que estos menores hayan sido víctimas de una red organizada de prostitución integrada por educadores de los centros; no hay red organizada de prostitución por parte de los educadores", señaló el fiscal.



Competencias de la Policía

"Los menores que se encuentran tutelados en diferentes centros del Govern solo son competencia de la Policía cuando perpetran algún ilícito penal o cuando se encuentran desamparados en situaciones de peligro para su integridad física, psíquica o moral", señalaron los sindicatos policiales SUP, CEP, SPP y UFP. El secretario del SUP, Manu Pavón, criticó también que la consellera "tira balones fuera para no asumir su responsabilidad".

Los sindicatos también mencionaron la desmoralización de los agentes, cuando ven que las fugas de menores tutelados se repiten sin coto. La nota finalizó solicitando a la consellera que no eche "balones fuera" y se cerró con una pregunta directa a Fina Santiago: "Asumirá su responsabilidad? ¿Dimitirá?".