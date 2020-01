Los sindicatos policiales acusan a Santiago de "echar balones"

"Los menores que se encuentran tutelados en diferentes centros del Govern solo son competencia de la Policía cuando perpetran algún ilícito penal o cuando se encuentran desamparados en situaciones de peligro para su intergridad físcia, psíquica o moral". Los principales sindicatos de la Policía Nacional –SUP, CEP, SPP y UFP– han publicado esta mañana un comunicado conjunto en el que contestan a la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, que ayer acusó a la Fiscalía y a las fuerzas policiales de no implicarse en los casos de explotación sexual de los menores tutelados que se ha detectado recientemente en Mallorca. El secretario del SUP, Manu Pavón, criticó que la consellera "tira balones fuera para no asumir su responsabilidad".

En el comunicado de los sindicatos policiales se recuerda que la Policía Nacional atiende "de forma abnegada" todas sus obligtaciones y que "la entrega de su personal está sobradamente demostrada". Cuando no es así, recuerdan, los agentes están sometidos al control judicial, algo que "por lo visto no ocurre en su departamento", dicen en referencia a Fina Santiago.

La nota insiste en que los menores tutelados solo son competencia de la Policía cuando cometen un delito o se encuentran en situación de desamparo en la vía pública. Recuerdan que la mayoría de las intervenciones policiales con estos menores se debern a "las fugas que se producen de forma habitual en los centros". Añaden que muchas intervenciones relacionadas a veces con delitos muy graves vienen precedidas por fugas en los centros tutelados.

Los sindicatos policiales mantienen que los menores tutelados "son en última instancia responsabilidad de su conselleria", una responsabilidad que se ejerce a través de los distintos servicios sociales y no de la Policía. También insisten en la sensación de impotencia que sufren muchos agentes cuando localizan en la calle a un menor fugado, lo reintegran al centro, y a las pocas horas descubren que está de nuevo en la calle. "Esto ocurre de forma habitual", dicen.

La nota finaliza solicitando a la consellera que no eche "balones fuera" y se cierra con una pregunta directa a Fina Santiago: "Asumirá su responsabilidad? ¿Dimitirá?".