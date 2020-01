Tormenta política en Madrid y en Balears por la prostitución de menores tutelados

La explotación sexual de menores tutelados por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca ha desatado una tormenta política de consideración. A nivel nacional, el PP ha solicitado la comparecencia urgente del vicepresidente Pablo Iglesias. En Mallorca, el Consell celebrará el próximo viernes dos tensos plenos extraordinarios y monográficos en el que la oposición exigirá dimisiones en el IMAS por el escándalo que se ha destapado a raíz de informaciones de este periódico.

Los diputados baleares del PP, Marga Prohens y Miquel Jerez, solicitaron ayer la comparecencia en el Congreso del vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, por los casos de menores tutelados del IMAS explotados sexualmente en Mallorca. Los populares no solo quieren "seguir llevando el tema a nivel nacional" sino que "el vicepresidente se pronuncie". "Debe haber responsabilidad políticas", reclamaron, mientras no descartaron solicitar también la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, "tan combativa con la manada de Pamplona, pero que ahora pide prudencia con la manada de Palma", aseveró los populares.

Prohens y Jerez recordaron que "las menores eran responsabilidad de la administración, por eso pedimos la comparecencia del vicepresidente". La diputada popular también apuntó que Iglesias es el responsable del Gobierno de los temas de Derechos Sociales. "Queremos que se pronuncie y que alguien asuma responsabilidades políticas. Los protocolos no fallaron, quienes fallaron fueron los responsables políticos y no sé cómo a alguno no se le cae la cara de vergüenza al acudir cada día a su trabajo", denunció Prohens.

Asimismo, el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, emplazó ayer a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a pronunciarse sobre los casos de prostitución de menores tutelados: "Nadie ha dado explicaciones todavía y a estas niñas se les ha arruinado su futuro. Me gustaría saber si la señora Calvo va a decir algo antes del 8 de marzo sobre sus administraciones que están arruinando el futuro de unos menores a los que tienen que proteger".



Pleno monográfico del Consell

Por otra parte, el Consell de Mallorca celebrará el próximo viernes 31 de enero dos plenos extraordinarios para abordar los casos de explotación sexual a menores tutelados. Unas sesiones plenarias que se auguran muy tensas y donde los grupos de la oposición en bloque exigirán responsabilidades a la presidenta Catalina Cladera y dimisiones en el IMAS, según adelantó el portavoz popular Llorenç Galmés.

El primer pleno del viernes será monográfico sobre los menores tutelados y se convoca a petición del equipo de gobierno del Pacto de Izquierdas en el Consell de Mallorca. Durante la sesión comparecerá el presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan.

De igual modo, el mismo viernes también está prevista la celebración de un segundo pleno extraordinario sobre el mismo tema, solicitado por los grupos de la oposición. Se prevé que durante éste se produzcan dos interpelaciones sobre esta materia.

Galmés criticó también que la presidenta Catalina Cladera convoque los dos plenos sobre el escándalo de los menores el mismo día con "el objetivo de que el foco se ponga sobre el presidente del IMAS, Javier de Juan, y ella no asuma responsabilidades". El portavoz del principal grupo de la oposición añadió que Cladera "por su ego político quiere evitar salir salpicada de un tema tan grave como es el de la explotación sexual de menores tutelados por el Consell".