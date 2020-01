EL PSOE bloquea crear una comisión parlamentaria sobre la insularidad en el Senado

El senador autonómico de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha presentado hoy una propuesta en la Cámara Alta para que se cree una comisión parlamentaria sobre los problemas de insularidad y la habilitación de ayudas y compensaciones para las islas, principalmente Balears. Sin embargo, el grupo mayoritario en el Senado, el PSOE, la ha bloqueado, según Vidal, y la Junta de Portavoces de la Cámara la ha rechazado al no tener posibilidad de que ni siquiera se realizara una votación.

"El PSOE no ha visto con buenos ojos la propuesta y me parece, cómo mínimo, poco sensible hacia los territorios insulares", ha señalado el senador de Més. Vicenç Vidal ha recordado que existen comisiones para tratar la problemática de la despoblación y la España Vacía impulsada por Teruel Existe y el apoyo socialista. Criticó esta "falta de sensibilidad hacia los problemas insulares de los partidos de ámbito estatal, lo que demuestra que es necesario que Balears tenga una voz propia" en el Congreso de los Diputados.

La propuesta recibió el apoyo de Esquerra Republicana, Bildu, Coalición Canaria y Esquerra Confederal, Coalición Canaria y Junts per Catalunya, el grupo del cual forma parte Vidal y Més per Mallorca. "Problemáticas derivadas de la insularidad, como la conectividad en el transporte, regulación del turismo, costes de mercancías, los problemas de la agricultura y las enfermedades laborales de colectivos como las Kellys debían tratarse en esta comisión", explicó Vidal. El senador autonómico confia en que el PSOE cambie su postura.

De hecho, el senador socialista Cosme Bonet, ha apuntado también hoy que no todo está perdido. "Tal vez una comisión permanente para la insularidad no es posible, pero existen otras alternativas parlamentarias para tratar la problemática de las islas que se pueden impulsar. Yo hablaré con el secretario general de nuestro grupo para ello, ya que Vidal presentó su propuesta directamente a la Junta de Portavoces sin comentarnos nada".