El 40% de senegaleses que hacen venta ambulante en Mallorca han sido multados

La venta ambulante es la salida mayoritaria para los inmigrantes senegales cuando llegan a Mallorca y se encuentran en situación administrativa irregular, aunque no lo hacen por gusto sino porque no encuentran otra opción para ganar dinero para mantenerse ellos aquí y a la vez mandar algo de dinero a la familia que han dejado atrás en su país de origen.

Siete de cada diez senegales dijeron dedicarse a la venta ambulante en Mallorca en un trabajo de campo realizado por Cáritas Mallorca en 2018. Un 43% de estos vendedores ha sido multados en una o más ocasiones; un 3% ha sido detenidos y un 10% ha sufrido episodios discriminatorios por parte de turistas, especialmente jóvenes y en las zonas de ocio nocturno.

Así lo ha expuesto esta mañana Enrique Gómez, sociólogo e investigador responsable de este estudio para que se han realizado 139 encuestas de campo, además de varias entrevistas en profundidad. Gómez ha explicado que estos inmigrantes deciden dejar su país porque las condiciones de vida son realmente muy desfavorables. La edad media de abandono de los estudios son los 13,5 años y a los 16 años únicamente un 20% de los jóvenes sigue estudiando. Dejan la escuela para trabajar y contribuir a la economía familiar, aunque las condiciones de trabajo son muy deventajosas y las perspectivas de progresar, nulas. "Allí sientes que no hay futuro", ha indicado Babacar Diakhate, senegalés afincado en Mallorca desde 2009, quien ha admitido que es habitual tener una visión distorsionada de la realidad europea: "Creía que llegaría y al día siguiente ya tendría trabajo, algunos familiares creen que tengo los bolsillos llenos de billetes".

Al contrario, nada más llegar Diakhate vio que la venta ambulante era su única opción para ganar algo de dinero y tras las duras experiencias sufridas dedicándose a esta actividad durante años (incluyendo agresiones por parte de turistas y policías, además del requisamiento continuado de la mercancía) asegura que "nadie quiere dedicarse a esto, no es el sueño de nadie". Diakhate, que en su país estudiaba Derecho pero tuvo que dejarlo por falta de dinero, ha opinado que es el momento de "poner sobre la mesa la situación" y buscar una solución, dado que los jóvenes senegales (la mayoría son hombres jóvenes) que llegan a Mallorca quieren trabajar de cualquier otra cosa que no sea la venta ambulante pero al no tener permiso de residencia no logran un contrato de trabajo, y al no tener contrato lo tienen complicado para conseguir el permiso de residencia.

Bàrbara Picornell, coordinadora de Acción Social de Palma de Cáritas, ha recordado que la entidad lleva 14 años dando apoyo y acompañamiento al colectivo de senegaleses afincado en la isla. Picornell ha indicado que es difícil saber con exactitud cuántos senegales se dedican a la venta ambulante en la isla, aunque ha estimado en verano la cifra puede estar entre las 500 y las 600 personas.