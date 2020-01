El PP pide la comparecencia de Iglesias por la explotación de menores tuteladas en Mallorca

Los diputados baleares del PP, Marga Prohens y Miquel Jerez, han solicitado la comparecencia en el Congreso del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por los casos de menores tuteladas del IMAS explotadas sexualmente en Mallorca. Los populares no solo quieren "seguir llevando el tema a nivel nacional" sino que "el vicepresidente se pronuncie". "Debe haber responsabilidad políticas", reclaman, mientras no descartan solicitar también la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, "tan combativa con la manada de Pamplona, pero que ahora pide prudencia con la manada de Palma", ha explicado Prohens.

Prohens y Jerez han comparecido hoy en rueda de prensa para lamentar estos episodios, avisando de que "no caeremos en la trampa de la consellera Fina Santiago ni de la presidenta Francina Armengol, que nos dicen que hay que mirar hacia delante, pero también hay un presente". "Estas menores eran responsabilidad de la administración, por eso pedimos la comparecencia del vicepresidente", ha explicado la diputada popular, quien ha recordado que Iglesias es el responsable del Gobierno de los temas de Asuntos Sociales. "Queremos que se pronuncie y que alguien asuma responsabilidades políticas", ha insistido.



"Los protocolos no fallaron"

Además de la de Iglesias, los populares no descartan pedir la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, "que fue tan combativa con la manada de Pamplona", ha recordado Prohens, "pero que ahora pide prudencia con la manada de Palma", ha lamentado la diputada balear.

La popular ha señalado también que, tras haber analizado los protocolos para estudiar con las entidades qué cambios son necesarios, "los protocolos no fallaron, quienes fallaron son los responsables políticos". "No sabemos como a alguno no se le cae la cara de vergüenza al ir hoy a su puesto de trabajo", ha denunciado Prohens.