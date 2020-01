Ramon Morey: "La visita de Pedro Sánchez no puso en riesgo la vida de nadie"

El delegado del Gobierno en Balears, Ramon Morey, ha asegurado hoy de forma rotunda que el vuelo de Pedro Sánchez en el helicóptero de la Guardia Civil hacia Cala Rajada el pasado jueves al mediodía no interfirió en el operativo de búsqueda de David Cabrera, el barranquista desaparecido el lunes en el Torrent de na Mora, entre Sóller y Fornalutx, ni tampoco en la de los otros dos hombres desaparecidos en Ibiza el martes, ya que no estaba programada la intervención de la aeronave para ese día. Si bien, Morey ha reconocido que para "casos puntuales" sí se activó la aeronave como por ejemplo un breve vuelo de 20 minutos sobre el Torrent de na Mora el pasado miércoles u otro trayecto a Ibiza, el mismo jueves por la tarde, después de que se encontrara en el mar la chaqueta de uno de los desaparecidos.

"No se modificaron los recursos, no se cambió nada debido a la visita del presidente del Gobierno. En ese momento, las labores del helicóptero no eran necesarias. No se interfirió en la búsqueda de los desaparecidos", ha abundado el delegado.

"En ningún momento la no utilización del helicóptero el jueves causó un riesgo en cuanto a la vida del desaparecido, de ninguna de las maneras. La visita del presidente no puso en riesgo la vida de nadie ni interfirió en tareas de búsqueda. Por tanto, desde el Gobierno desmentimos rotundamente que se hubiera interferido en alguna tarea de búsqueda", ha añadido Morey, quien ha insistido en que no se contribuyó "para nada" a causar un peligro de ninguna vida y tampoco hubo ninguna dejadez en las tareas de búsqueda.

El delegado del Gobierno, además, ha destacado que el vuelo de Pedro Sánchez en el helicóptero del instituto armado no solo fue de transporte, sino también de reconocimiento, ya que comprobó de primera mano desde el aire los graves daños que causó la borrasca 'Gloria' en el Llevant de la isla, como también hizo en otras comunidades autónomas afectadas. Según ha señalado, el trayecto duró 18 minutos de la base aérea de Son Sant Joan a Cala Rajada y luego regresó de nuevo a Palma.

"Esa mañana del jueves, el helicóptero no tenía programado ningún servicio", ha recalcado Morey, quien ha comparecido hoy ante los medios acompañado del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Orantos.

El delegado del Gobierno en Balears ha informado de que la aeronave, conocida con el nombre del 'Cuco', no voló ni el lunes ni el martes, en pleno temporal. En cambio, el miércoles realizó un pequeño vuelo de 20 minutos sobre el Torrent de na Mora para descargar a los rescatadores y el jueves por la tarde, después del trayecto con el presidente del Gobierno, de nuevo se activó para sobrevolar la zona de Ibiza en la que se había encontrado una chaqueta de un joven británico desaparecido el martes. El viernes ya participó en la búsqueda en la Serra de Tramuntana y también intervino en un rescate en el Puig Tomir. Y este sábado y domingo se ha activado en los dos dispositivos de búsqueda, tanto en Mallorca como en Ibiza, junto con otro sofisticado helicóptero que se ha desplazado desde Torrejón de Ardoz, en Madrid. Por otro lado, el jueves por la tarde se activó un helicóptero del Ibanat, del Govern balear, durante una hora.

Morey y el teniente coronel Orantos han señalado que los primeros días el objetivo y la prioridad era encontrar con vida al barranquista. Por eso, intervinieron los buzos de los GEAS, los especialistas en montaña del GREIM y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil peinando todo el torrente, las pozas, oquedades y cuevas del litoral y la desembocadura. "Fue un dispositivo de tierra y mar y los agentes trabajaron de manera muy dura", ha asegurado Morey. Según su versión, en esos momentos no era necesaria la intervención del helicóptero. Luego, a partir del viernes se cambió de estrategia y se amplió el dispositivo mar adentro. Ahí, ya participaron el helicóptero y Salvamento Marítimo con unas mejores condiciones de visibilidad. Además, el operativo ha contado con la gran labor de decenas de voluntarios.