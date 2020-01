Elena Requena: "La sociedad no ayuda a educar a los menores que han sido tutelados"

Psicóloga y especialista en menores. Elena Requena afirma que todo niño adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes y sobre la polémica de los niños tutelados, señala que la actual situación social no favorece el desarrollo y la educación de estos menores

Elena Requena es profesora de psicología y se ha especializado en infancia y salud mental. Trata los temas de adopción y acogimiento de menores. Trabaja en la Fundació Pere Tarrés.

P ¿La adopción sigue siendo un tema estigmatizado?

R Durante mucho tiempo fue un tema tabú. Ahora ya no, pero a muchas familias aún les cuesta reconocer que tienen un hijo adoptado.

P ¿A los niños también les cuesta confesar que son adoptados?

R También, pero depende en qué fase de su desarrollo. A partir de cierta edad empiezan a tener conciencia de que son adoptados y empiezan a preguntarse por qué fueron abandonados por sus padres biológicos. En la adolescencia esta situación se complica.

P Los niños adoptados, ¿tienen derecho a conocer sus orígenes?

R Es sano que se hagan preguntas. El niño adolescente que no habla de sus orígenes es porque le pasa algo. Todo menor adoptado tiene derecho a saber quiénes fueron sus padres biológicos. Eso no significa que vaya a conocerlos, pero sí querrá conocer las circunstancias de su infancia.

P Este interés de los hijos puede incomodar a las familias adoptantes.

R A muchas familias les incomoda esta situación, pero deben anteponer siempre el derecho de su hijo a conocer sus orígenes. Ha de quedar muy claro que la adopción es un derecho de los niños, no de los padres.

P Usted mantiene que todos los padres que se plantean una adopción deben tener una formación previa.

R Esta formación previa es muy importante para conocer las dificultades que muchas veces representa la adopción. Hay que asegurar que los niños no pasarán por un segundo rechazo, pero los padres han de saber que tendrán más dificultades evolutivas que si hubieran tenido un hijo biológico.

P ¿Es complicado adoptar un niño en España?

R En nuestro sistema de protección infantil la adopción es la última solución. Si los padres no pueden cuidar de sus hijos siempre se busca a otros familiares, antes que entregarlos a unas personas externas. Por eso se entrega a tan pocos niños en adopción.

P ¿Es por eso por lo que muchos padres buscan la adopción en el extranjero?

R En determinados países en desarrollo es más fácil conseguir que te entreguen a un niño en adopción. Pero en la mayoría de países los requisitos para entregarlos son muy parecidos.

P Parece que muchos países, como Rusia o China, ya no entregan niños.

R Hay muchos países que ya están cerrando sus fronteras y no dejan salir a los niños.

P ¿Cuáles son los problemas más habituales que sufren estos niños que vienen del extranjero?

R Por ejemplo, la mayoría de niños nacidos en Europa del Este sufren el síndrome de alcoholismo fetal. Se suele manifestar cuando tienen unos cinco años.

P ¿Y qué les pasa a estos niños?

R Durante su desarrollo tienen muchos problemas. Este síndrome se manifiesta de varias maneras, pero suelen ser niños con hiperactividad y muy nerviosos. Les cuesta mucho aceptar la autoridad. A veces se tarda mucho en detectar estos síntomas.

P ¿Cómo es un niño tutelado?

R Es un menor que no puede vivir con su familia, pero que ha sufrido en su infancia una situación de maltrato, y estos problemas siempre pasan factura. Aunque sean niños tutelados que viven con otras familias, o en centros, tienen muchas carencias.

P Y estas carencias emocionales, ¿de qué forma se manifiestan?

R Las carencias emocionales que manifiestan son siempre las más difíciles de recuperar. Suelen ser niños muy inseguros y a la vez desconfiados. Son conscientes de que las personas que debían protegerlos, que suelen ser los padres, no lo han hecho y eso influye en su personalidad.

P ¿También afecta a su comportamiento?

R Son niños que sufren muchos problemas de aprendizaje, porque les cuesta controlar sus impulsos. Necesitan llamar la atención, pero sobre todo lo que precisan es sentirse queridos por alguien.

P Si muchos de estos niños son prostituidos parece que el sistema de tutelaje no funciona.

R El sistema de protección no es perfecto, necesita evolucionar, pero tampoco significa que no funcione. Hay que plantearse si el sistema de protección necesita más recursos económicos.

P ¿Dónde situaría usted la solución para evitar estos casos de prostitución de estos niños?

R Se debe trabajar de forma más conjunta, pero hay que plantearse qué hemos hecho como sociedad para que ocurran estos casos. La sociedad no ayuda a educar a los niños que están tutelados.

P ¿Cómo se afrontará la evolución de los niños nacidos de un vientre de alquiler?

R Es un fenómeno reciente y hay muy poca investigación, pero tendrán muchos puntos en común con los niños adoptados.

P ¿Cómo por ejemplo?

R Tanto los niños de vientre de alquiler, como los que han nacido con técnicas de reproducción asistida, cuando vayan creciendo también se plantearán buscar sus orígenes.