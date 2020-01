El padre del británico desaparecido en Ibiza: "Tenemos que aceptar que no volverá a casa"

El padre del joven británico Ben Garland, que desapareció el martes en el norte de la isla mientras contemplaba desde la costa, que recorría en moto, los efectos de la borrasa 'Gloria', ha asegurado al Daily Mail: "Creo que tenemos que aceptar la peor noticia posible de que nuestro Ben no va a volver a casa".

Mark Garland llegó ayer por la mañana a Ibiza compañado de otros familiares para seguir de cerca las labores de búsqueda de su hijo, tras haber desaparecido en Portinatx a principios de la semana. Ayer mismo Salvamento Marítimo encontraba flotando en el mar la chaqueta del joven de 25 años, que trabajaba como parte de la tripulación de un barco que está amarrado en el puerto de Ibiza.

El padre ha agradecido públicamente el trabajo que están llevando a cabo las autoridades locales para encontrar a su hijo y que "no han perdido la esperanza de encontrarlo con vida", añade.

Mark Garland, a modo de homenaje a Ben, ha publicado en su perfil de Facebook un vídeo en el que se les ve a ambos dentro de un coche cantando la canción 'Every rose has its thorn', de Poison.