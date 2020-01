El Govern descarta dimisiones por la explotación sexual de menores tutelados

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha rechazado hoy la posibilidad de que se produzcan dimisiones por el escándalo de los menores tutelados víctimas de explotación sexual, ni siquiera la del presidente del IMAS, Javier de Juan, que reclama el PP. Costa ha afirmado que esto no significa "rehuir" responsabilidades, pero ha considerado que estas no deben traducirse en dimisiones que no servirían para solucionar un problema grave y ha defendido la implicación de todas las administraciones en adoptar medidas que mejoren los mecanismos de actuación.

"Si creyera que esto se solucionaría con una dimisión sería fácil de solucionar, pero se trata de un problema mucho más complejo que todo esto", ha dicho Costa. "La responsabilidad política es absoluta. ¿Eso ha de implicar que haya de producirse alguna dimisión? Mi respuesta es que no, pero no por huir de la responsabilidad", ha declarado tras el Consell de Govern al ser preguntada por este asunto.

"Como responsables políticos tenemos una responsabilidad pero como sociedad también porque la tolerancia cero implica a toda la sociedad y, para ser sinceros, no ha existido en la sociedad esa tolerancia cero en todo lo que tiene que ver con la explotación sexual y la prostitución", ha añadido Costa.

La portavoz del Govern ha insistido en que la "implicación" de las administraciones para mejorar las actuaciones en este ámbito es "absoluta" y ha afirmado que su llamada a "la prudencia" en este caso "no debe verse en ningún caso como que se intente ocultar datos", sino como la obligación de "preservar la integridad y la intimidad" de los menores afectados.