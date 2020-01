Gabriel Subías: "Lo vendieron como de mutuo acuerdo, pero yo no tenía ganas de salir de Ávoris"

El año pasado cerró con la sorpresiva salida de Gabriel Subías de Ávoris y aterriza en Fitur a los pocos días de incorporarse a la compañía de los Fluxá. "La vuelta a Iberostar es un orgullo y una ilusión. Salgo de Ávoris y no es por decisión propia".

P ¿Que quede claro?

R Exactamente. Lo han vendido como de mutuo acuerdo, pero yo no tenía ganas de salir. Entonces qué mejor oportunidad que esta. Es un proyecto ilusionante en una casa que conozco, donde me he formado.

P Iba a ser el nuevo líder de la fusión de Ávoris y Globalia.

R Eso fue lo que me dijeron. Lo que ocurrió no tiene que ver conmigo. Está claro que Barceló piensa que es otra etapa nueva y que mejor que la lidere otro.

P ¿Fue por los Hidalgo?

R No lo creo. Pero estas preguntas son para ellos, no para mí.

P ¿Que hará en W2M?

R De momento tengo que asumirlo, es un negocio nuevo, un banco de camas y un receptivo, El reto es hacerlo más grande y lo más rentable posible.

P ¿Iberostar volverá a potenciar el área emisora?

R No tenemos una hoja de ruta escrita. No hay nada que esté descartado ni decidido.

P ¿Cómo es herencia que deja Christian Kremers?

R Es un gran ejecutivo, de hecho no fue por mí que no acabamos trabajando juntos en una época pasada. Es una empresa comercialmente muy bien situada, con mucho futuro.

P ¿Habrá mayor colaboración con Jet2?

R Vuelvo a lo mismo, mi primera reunión con Jet2 es esta tarde [ayer]. La idea que tengo es desarrollar el receptivo: atraer clientes y abrir nuevos países. Y enriquecer al banco de camas con más producto.

P ¿Qué le parece el decreto del Govern?

R No lo conozco, estos días estoy un poco apartado. Comulgo poco con la hiperregulación, a veces se intenta poner puertas al campo, el consumidor es el que es y es el que manda.

P Balears se volcará en el mercado nacional. ¿Le había dado la espalda?

R Totalmente. Es una gran iniciativa. Desde la Primavera árabe el mercado español ha estado abandonado y es complementario. Mis contactos con el Consell han ido muy bien. Me gusta lo que están haciendo. Es el camino.