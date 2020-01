CSIF: "Se estaban vulnerando derechos de los trabajadores"

? Guillem Vila, coordinador de Sanidad del CSIF en Mallorca, se declaró ayer "muy contento" por el fallo del TSJB que acaba de dar la razón a su sindicato en el recurso que interpuso por el decreto del catalán y lo justificó en que la norma "estaba vulnerando derechos de los trabajadores del Servei de Salut y nosotros, como sindicato, solo hemos salido a defenderlos".

Vila recordó que el decreto impedía los procesos de movilidad interna, los concursos de traslados y el acceso al plus de la carrera profesional a los funcionarios que no acreditasen el nivel de catalán exigido a los dos años de haber tomado posesión de la plaza, una penalización que su sindicato estima que vulneraba los derechos de los trabajadores de Salud.

"El decreto enmascara la vulneración de esos derechos. Además, la propia ley de Función Pública tiene un artículo que preveía la excepcionalidad del requisito para cualquier ente público que no pudiera prestar su servicio por el catalán. Tenían una ley y no hacía falta hacer este decreto", concluyó Vila subrayando que esta sentencia "no tiene por qué afectar a las oposiciones ya realizadas".