UGT insta a March a aparcar la Ley de Educación por "inoportuna"

UGT ha mostrado hoy su rechazo al anteproyecto de Ley de Educación del Govern, un texto del que ha criticado su "ambigüedad" y "laxitud" en cuestiones esenciales, y ha pedido además a la Conselleria que dirige Martí March que lo deje aparcado a la espera de que el Gobierno central presente su propuesta, con el fin de que la futura ley estatal no choque con la balear de tal modo que artículos de la normativa autonómica al final no puedan entrar en vigor. "Es inoportuna", afirma UGT respecto a la ley balear en referencia a la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de aprobar una nueva normativa estatal.

Miguel Àngel Romero, secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos del sindicato, y Tino Davia, secretario de enseñanza, han afirmado que, en resumen, el texto elaborado por la Conselleria "no blinda la enseñanza pública" balear y su "ambigüedad" permitiría que en un futuro un Govern de otro color político rebajara el peso del catalán en las aulas o permitiera cuestiones como el polémico PIN parental, interpretando la Ley de forma "partidista", al no dejar "blindadas" una serie de cuestiones.

Tino Davia ha enumerado los aspectos que rechaza UGT y que ya plantearon la pasada semana en la Mesa de Educación al conseller March quien, según han precisado, se mostró dispuesto a estudiar sus alegaciones pero no a dejar aparcada la Ley a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez derogue la Lomce y apruebe una nueva legislación estatal.

Entre las cuestiones que ha resaltado respecto al anteproyecto de Ley está la "utilización de un lenguaje sexista" de su redactado, utilizando el masculino como genérico; el que no refleja "una apuesta clara por un sistema coeducador" y no se asegura "la obligatoriedad de la educación afectivo-sexual" desde las primeras etapas de la educación.

Además, como ya resaltó UGT cuando March presentó el anteproyecto, no se blinda el Decreto de Mínimos del catalán en las aulas. "No estamos dispuestos a aceptar ninguna rebaja del peso del catalán" ha insistido Davia quien ha precisado que si el Decreto de Mínimos no se blinda en la futura Ley un posible Govern conservador podría en el futuro dejarlo sin efectos.

A ello han añadido que el anteproyecto no recoge las reivindicaciones sindicales y da la impresión de que se tiende a la "precarización laboral" en la enseñanza pública balear. "Facilita el negocio privado en la educación", ha afirmado Romero.

En este sentido Davia ha rechazado que se contemple "un sistema de entrevistas para cubrir plazas en concurso de traslados", algo que denota que el anteproyecto "está impregnado de una ideología neoliberal introduciendo fórmulas propias de la empresa privada. Además, no contempla por ejemplo que los interinos cobren el complemento retributivo de las tutorías ni se abordan cuestiones como las ratios por aula.

Además, el articulado "consagra el derecho a la libre elección de centro", cuando "lo que es necesario es equilibrar el derecho a la educación con el derecho a la libertad de enseñanza y "son las administraciones educativas las que han de garantizar el derecho a la educación de los alumnos".

A ello ha unido que "se limita la libertad de cátedra del profesorado" y diluye las competencias de la Mesa Sectorial de Educación al introducir numerosas mesas de participación.

Junto a ello, han rechazado que el anteproyecto de Ley sea "fruto del consenso", ya que se basa en las propuestas de Illes Per un Pacte, en la que no se incluyeron las reivindicaciones de los sindicatos.