El Sindicato Médico asegura que la sentencia contra el decreto del catalán no afecta a las oposiciones ya hechas

Los servicios jurídicos del Sindicato Médico (Simebal) tranquilizan al colectivo médico: la reciente sentencia del TSJB contra el decreto del catalán en la sanidad pública no tiene carácter retroactivo y en principio no afecta al personal que accedió a su plaza con el decreto en vigor, unas 3.500 personas. Tampoco se paralizan las convocatorias ahora en marcha mientras la Sentencia no sea firme. Por último, la sentencia no cuestiona la posibilidad de excepcionar el requisito de catalán, solo exige que la excepción se haga por norma con rango de Ley.

Tras el fallo del TSJB que declara nulo el decreto que regula el nivel del conocimiento del catalán a acreditar para acceder a una plaza en el Servei de Salut, el Simebal insta al Govern a que valore las distintas estrategias que pueden aplicarse para evitar perjuicios al servicio público y para aclarar la situación de incertidumbre e intranquilidad generada entre el personal médico que ha accedido recientemente a sus plazas y el que está participando en procesos de selección.

En cualquier caso, los servicios jurídicos del sindicato, tras una primera evaluación de la sentencia, quieren transmitir tranquilidad a los profesionales ya que mientras la sentencia no sea firme, no se paraliza ningún procedimiento en marcha ni se afecta a ningún caso concreto. Además, hay que recordar que la sentencia no ha cuestionado ni el nivel de catalán que el decreto anulado exigía al personal médico, ni la posibilidad de excepcionar su conocimiento en categorías deficitarias, sino que tan solo ha declarado que esa exención debe hacerse por norma de rango legal y no por decreto. Por ello es tan necesaria una actuación ágil del Govern de la CAIB.

A pesar de esto, Simebal no deja de mostrar su preocupación ya que, en palabras de su presidente, Miguel Lázaro, "la anulación del decreto condiciona a ,que cuanto más restrictivo sea el escenario en cuanto a la exigencia de acreditación lingüística para optar a una plaza, más complicado será captar los médicos especialistas y , en algún caso profesionales altamente cualificados ,-por ejemplo un hepatólogo para el programa de trasplante hepático en Huse -, en Baleares que, recordemos, es una comunidad netamente importadora de médicos y que en la actualidad tiene un importante déficit en distintas especialidades "

Ante este déficit de profesionales y la dificultad de atraer médicos a las islas, Simebal se ratifica en su posicionamiento histórico que sostiene que la acreditación de conocimiento lingüístico para optar a una plaza debe considerarse mérito y no requisito entre los profesionales de la sanidad pública.