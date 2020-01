Armengol asegura que "Andalucía tiene más problemas para captar personal sanitario que Baleares"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, salió ayer al paso de la polémica suscitada por la sentencia del TSJB que anula el decreto que regulaba el conocimiento del catalán para trabajar en el Servei de Salut asegurando que en Balears "nunca" ha habido un problema lingüístico y que tampoco lo es para contratar a médicos o enfermeras. "Andalucía tiene más problemas para captar personal sanitario que Balears, por tanto la lengua no es un problema", zanjó.

Añadió que por cada médico que dejó Balears la pasada legislatura llegaron ocho y que la mayoría de los que se fueron lo hicieron por la carestía de la vivienda, no por la exigencia del catalán. Armengol defendió que hay que tener cierto nivel de catalán si se trabaja en los servicios sanitarios porque es la lengua propia en la que se expresan muchos baleares, especialmente en un momento difícil como es el del ir al médico. "Es un derecho lingüístico que que hay que garantizar desde la administración pública", remarcó.

A la espera de que los servicios jurídicos de la comunidad se pronuncien sobre si van a recurrir ante el Supremo el fallo del TSJB que acaba de declarar nulo el decreto del catalán en la sanidad pública, persiste la incertidumbre sobre si la sentencia va a impedir que las personas que ya han superado las oposiciones celebradas –unas 3.457, el 70% de la oferta de empleo público prevista– podrán hacerlo o se enfrentarán a previsibles impugnaciones.

Mientras los servicios jurídicos del Sindicato Médico y el propio CSIF estimaron que no debería afectar a estos procesos ya realizados ya que el fallo no tiene carácter retroactivo, desde UGT se opinaba totalmente lo contrario. "Cualquier candidato que no haya obtenido la plaza puede impugnar el concurso. Y su acción sería perfectamente entendible porque se está jugando un puesto de trabajo de por vida", estimó Miguel Ángel Romero, secretario de Acción Sindical de UGT que reclamó por tanto una "norma con rango de ley que fije la exigencia del catalán para trabajar en el Servei de Salut" ya sea modificando la actual Ley de Función Pública o promulgando una específica para los empleados sanitarios.

Fuentes jurídicas consultadas mantenían sus dudas y señalaban que en todos los casos en que el candidato no haya tomado posesión de su plaza, podría impugnarse el concurso oposición y desde el Servei de Salut admitieron que en ninguna de las 3.457 plazas sacadas a concurso hasta el momento se ha tomado posesión del empleo ofertado.



CSIF: "Se estaban vulnerando derechos de los trabajadores"

Guillem Vila, coordinador de Sanidad del CSIF en Mallorca, se declaró ayer "muy contento" por el fallo del TSJB que acaba de dar la razón a su sindicato en el recurso que interpuso por el decreto del catalán y lo justificó en que la norma "estaba vulnerando derechos de los trabajadores del Servei de Salut y nosotros, como sindicato, solo hemos salido a defenderlos".

Vila recordó que el decreto impedía los procesos de movilidad interna, los concursos de traslados y el acceso al plus de la carrera profesional a los funcionarios que no acreditasen el nivel de catalán exigido a los dos años de haber tomado posesión de la plaza, una penalización que su sindicato estima que vulneraba los derechos de los trabajadores de Salud.

"El decreto enmascara la vulneración de esos derechos. Además, la propia ley de Función Pública tiene un artículo que preveía la excepcionalidad del requisito para cualquier ente público que no pudiera prestar su servicio por el catalán. Tenían una ley y no hacía falta hacer este decreto", concluyó Vila subrayando que esta sentencia "no tiene por qué afectar a las oposiciones ya realizadas".