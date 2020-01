Fallece Tomeu Amengual, de Jubilats per Mallorca y Música per la Llibertat

El activista de los colectivos Música per la Llibertat y Jubilats per Mallorca, Tomeu Amengual, falleció este sábado en Palma. En 2012, Amengual, junto a Jaume Bonet, protagonizó una huelga de hambre a favor de la lengua y en contra de las políticas lingüísticas de José Ramon Bauzá que duró del 25 de marzo al 11 de abril. Tomeu Amengual era además activista del colectivo Música per la Llibertat que desde hace 126 semanas cada jueves se reúne en la plaza de Cort para actuar en defensa de los presos políticos catalanes.

Precisamente, el sábado la Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) denunció la "progresiva generalización" de la aplicación de "ley mordaza", la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, y "la escalada de represión" de la Delegación del Gobierno en Balears contra los movimientos sociales.

La entidad criticó el intento por parte de la Delegación del Gobierno "español" de "criminalizar cualquier disidencia" que pretenda reclamar más libertades.