"El nuevo escarabajo invasor detectado en Calvià ha arrasado bosques enteros en Italia"

Mar Leza, profesora del departamento de Biología de la UIB, ha confirmado la presencia de ejemplares de Xylosandrus compactus, una especie de escarabajo invasor procedente de Asia, en un algarrobo ornamental de un jardín particular del municipio de Calvià.

La bióloga ha subrayado que es la primera vez que se detecta su presencia en territorio nacional y ha advertido de su peligrosidad revelando que en "Italia está arrasando bosques enteros".

"Lo hemos encontrado en un algarrobo pero no sabemos cómo ha llegado hasta aquí. Es la primera vez que se detecta en España y se trata de un escarabajo muy pequeño, de un tamaño aproximado de un milímetro, por lo que es difícil de detectar por la gente normal. Lo habitual es que lo encuentren jardineros o agentes forestales. Estamos preocupados porque se trata de una especie polífaga que puede alimentarse de todas las especies vegetales del Mediterráneo", ha admitido.

La biólogo ha revelado que el propietario del algarrobo ornamental donde se ha hallado comenzó a preocuparse cuando comprobó como el árbol "exudaba mucho. Llamó por tanto a un jardinero que, al podarlo, detectó al escarabajo".

Leza explica que se trata de una especie muy invasora que, cuando llega a un árbol, llama a otros individuos para colonizarlo y poner sus huevos en las galerías que practican en él. Paralelamente, cultivan en su interior unos hongos de los que se alimentan. Los árboles infestados se marchitan, se mueren las ramas y se rompen los brotes y, finalmente, se secan por completo.

"El propietario del árbol detectó el problema este verano. Lo podaron y le dieron tratamientos químicos. Pese a ello, en septiembre u octubre aún hayamos alguna larva viva en el algarrobo. Enviamos un ejemplar para que nos confirmaran que se trataba de esta especie y la confirmación nos llegó en noviembre", detalla Leza.

Seguidamente se notificó su presencia a las conselleries de Agricultura y Pesca y a la de Medio Ambiente para trabajar conjuntamente en las tareas de prevención. El hallazgo también ha sido comunicado a las autoridades estatales y europeas ya que, recuerda Leza, esta especie está en la lista de alerta de la EPPO (European amd Mediterranean Protection Organization).

Leza concluye reiterando su preocupación por su posible expansión por la isla ya que, revela, se halló en un jardín particular que tiene un bosque en sus proximidades. "Cuando nos avisaron de su presencia ya hicimos prospecciones en un radio de cien metros y no encontramos nada. No obstante, habrá que esperar al próximo mes de febrero, cuando eclosionan sus larvas, para averiguar si se ha reproducido y proliferado".

El primer brote de esta especie fue documentado en Europa en septiembre de 2016 en el parque nacional de Circeo (Italia). Posteriormente ha sido detectado en las regiones transalpinas de Campania, Liguria y Toscana y en las localidades francesas de Sant Tropez, Saint Jean Cap-Ferrat y Antibes, entre otras. Mallorca tiene la desgracia de ser el primer punto de España donde se detecta esta peligrosa especie.