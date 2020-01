El Pi, Cs y PP piden una comisión de investigación sobre la explotación sexual de menores tutelados por el Consell de Mallorca

Los portavoces de los tres principales grupos de la oposición en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña (Cs), Xisca Mora (El PI) y Llorenç Galmés (PP), han registrado hoy en el Consell de Mallorca la petición de que la institución insular constituya una comisión de investigación para "depurar responsabilidades políticas" en el caso de explotación sexual a menores tutelados en centros concertados por el Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS).

Los portavoces de la oposición han calificado de "muy graves" los hechos y quieren saber si el Consell ha seguido los protocolos correctos. La comisión de investigación la contempla el reglamento de la institución insular, siempre y cuando sea aprobada por el pleno del Consell para que se constituya. Hay que recordar que la izquierda cuenta con la mayoría suficiente para rechazarla.

Han cuestionado estos protocolos desde el momento en que la niña de Corea ha denunciado hasta tres violaciones el último año y los responsables del IMAS y del Consell no hayan tomado medidas. "El Consell es el tutor de la menor y como tutor ejerce las funciones de padres. Por consiguiente, tiene una responsabilidad que asumir", ha asegurado Beatriz Camiña. Antoni Amengual, conseller de El Pi, ha apuntado que el objetivo de esa comisión de investigación "no es el de esclarecer delitos penales, ya que ello depende de la Justicia, la finalidad es la de saber si la administración pública ha actuado de forma correcta".

Llorenç Galmés, portavoz del PP, ha explicado que la obligación del Consell es revisar lo que ha fallado en estas situaciones complicadas y la información que nos han dado desde el IMAS hasta el momento no nos aclarado nada". Galmés también ha señalado que en la época del PP al frente del IMAS, en la legislatura 2011-2015, "se tuvo constancia de algún caso puntual, pero no de la situación generalizada que están denunciando los educadores". Los integrantes de la oposición en el Consell también han criticado que los educadores advirtieran del problema con sus informes desde hace tiempo y el Consell no haya tomado medidas más contundentes".

El escrito presentado para convocar la comisión de investigación pide que se evalúen las actuaciones realizadas en relación a la niña de Corea y sus presuntas tres violaciones durante el último año, así como los 16 casos de "prostitución registrados entre menores tutelados" admitidos por el propio IMAS.