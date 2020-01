José Ramón Bauzá sigue su cruzada: "Catalán, valenciano y mallorquín no son la misma lengua"

"No, no y no. Catalán, valenciano y mallorquín no son la misma lengua". El expresidente del Govern y ahora eurodiputado de Ciudadanos vuelve a las andadas reavivando en las redes la polémica lingüística. Después de que sus políticas en torno a la lengua fueran ampliamente contestadas mientras fue presidente de las islas –especialmente por el polémico TIL y los lazos en los centros educativos–, José Ramón Bauzá vuelve a las andadas con este polémico tuit en el que va más lejos del discurso de potenciar las modalidades que defendió desde el Govern y con el que contradice el Estatut de Baleares.



Bauzá ha contestado hoy a un tuit de la Plataforma per la Llengua, en el que la entidad criticaba que se duplicara el gasto para tener versiones web en catalán y en valenciano cuando "son formas válidas para llamar a la misma lengua". "No, no y no. Catalán, valenciano y mallorquín no son la misma lengua", ha replicado el expresidente, añadiendo que "ni por supuesto pertenecen a un entramado administrativo, regional o imperialista común bajo el paraguas de los Països Catalans. Basta ya", ha publicado.





NO, NO y NO. Catalán, valenciano y mallorquín NO son la misma lengua, ni por supuesto pertenecen a un entramado administrativo, regional o imperialista común bajo el paraguas de los Països Catalans. Basta ya. https://t.co/B5uD5PUAVY — José Ramón Bauzá ???? (@JRBauza) January 16, 2020

Con esta afirmación, Bauzá, al menos explícitamente, sino que defendía sus medidas en la necesidad de proteger las diferentes modalidades del catalán en las islas (el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense). Además, si bien el estatuto autonómico valenciano contempla el valenciano como nombre oficial de su lengua propia sin negar la unidad lingüística, enNo obstante, durante su mandato, Bauzá ya fue acusado dela corriente surgida a raíz de la polémica nacida en los años 70 por los artículos escritos por el abogado y político Pep Zaforteza -algo que no reconoció hasta 2017- bajo el pseudónimo de 'Pep Gonella' en las páginas de Diario de Mallorca, que niega que mallorquín y catalán sean la misma lengua.