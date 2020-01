Las visitas de Vox a los centros educativos empezarán por el IES Can Peu Blanc de sa Pobla

El IES Can Peu Blanc de sa Pobla será el primero que visitará Vox y le seguirán Na Caragol de Artà, el IES Sureda i Blanes de Palma y el colegio Ponent de Inca.

La gira de Vox por los colegios de Baleares empezará por el instituto Can Peu Blanc de sa Pobla. Esta primera visita tendrá lugar el próximo 24 de enero y se realizará fuera de horario lectivo, tal y como estableció la Conselleria de Educación. Además, los diputados no podrán tomar imágenes y los medios de comunicación que convoquen no se les permitirá acceder al interior de los centros.

La Conselleria de Educación ha trasladado al Parlament el calendario de las primeras visitas que podrá realizar Vox a los centros educativos de las islas. El partido de extrema derecha aprovechó que el reglamento de la cámara establece que los diputados pueden acceder a las dependencias públicas para solicitar la visita a un total de 52 centros escolares de las islas. La respuesta de Educación ha sido que deberá hacerlo acompañado de un inspector y fuera del horario lectivo.

El primero de los 52 centros que recibirá la visita de Vox será el instituto Can Peu Blanc de sa Pobla. La visita será el próximo 24 de enero a las 15 horas, fuera de horario lectivo. A partir de ahí los parlamentarios de extrema derecha visitarán un centro educativo cada semana. Le seguirán el colegio de infantil y primaria Na Caragol de Artà, el día 31; el IES Sureda i Blanes de Palma, el 7 de febrero; y el colegio Ponent de Inca, el martes 11 de febrero.

En estas visitas, según aclara Educación después de que así se lo solicitara el sindicato STEI, los diputados Vox estarán acompañados por un inspector de educación y no podrán tomar imágenes del interior de las instalaciones "ya que esta actividad no forma parte del objeto de la visita". Tampoco podrán solicitar documentación a los directores, sino que lo tendrán que hacer a través de la mesa del Parlament. Y si el partido convoca a la prensa, tampoco podrá acceder.

El líder de Vox en Balears, Jorge Campos, advirtió este lunes de que el partido llevará a los tribunales a la conselleria de Educación si no les permite acceder a los centros educativos durante las clases y con los menores en las aulas.