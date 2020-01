Vuelven las camisetas verdes. El recorte a los colegios e institutos públicos por parte del Govern sacará después de cinco años en armarios y cajones el símbolo de las movilizaciones educativas durante el gobierno de José Ramón Bauzá. De momento, los docentes de Ibiza son los que han convocado el primer acto de protesta llamando a recuperar la prenda, esta vez contra el ejecutivo de Francina Armengol: "Vuelve el verde", anuncian. No obstante, la Plataforma Crida ya busca fecha para una asamblea para decidir si también se moviliza en Mallorca.



A través de las redes sociales y de grupos de WhatsApp ya se están difundiendo una serie de imágenes llamando a recuperar las camisetas verdes. La llamada, por el momento, procede de los docentes de Ibiza. La Associació Professional de Docents d´Eivissa (APDE) ha convocado para el próximo sábado en la isla pitiüsa el primer acto de protesta por el recorte en la asignación de este año a los centros educativos de la isla y de la obligación de funcionar con sus ahorros, una medida de la que informó la semana pasada este diario.



Una imagen animada del bombo de una lavadora en cuyo interior se aprecia una prenda verde y el mensaje "por desgracia, ha llegado la hora" y otra imagen que anuncia que "vuelve el verde" para la "colección de invierno" de "recortes March", en alusión al conseller de Educación, Martí March, ambas de los docentes de Ibiza, se comparte a estas horas en redes y chats de docentes.





Per Eivissa ho tenen molt clar @apdeivissa Ens hi posam un altre cop? Tenim motius de sobra per cridar de 9. Estam pensant data per una assemblea #cridamde9 #pública #cridaantilomce #prouretallades pic.twitter.com/E9ExM2pZYh