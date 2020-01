Los sindicatos censuran los "recortes en toda regla" a los centros escolares

Los diferentes sindicatos de enseñanza cargaron ayer contra el bloqueo del Govern de la dotación económica que corresponde a los centros públicos escolares de Balears para gastos de funcionamiento en este año. "Es un recorte en toda regla en Educación", denunciaron estas entidades, que reclamaron al conseller Martí March que dé marcha atrás en esta medida.

"La Conselleria, cuando presentó el presupuesto de 2020 se olvidó de comentar que quiere vaciar 20 millones de euros de la caja de los centros educativos", denunció el STEI, que censuró que March "eche balones fuera" responsabilizando a otras conselleries del ajuste, "lo que no nos acerca a una solución a este problema que han creado".

En una nota, el sindicato recordó que esta asignación económica tiene una finalidad muy concreta: aportaciones de las familias para gastos de material, para el proyecto Erasmus, viajes de estudios, cursos del SOIB o dotaciones extraodinarias para inversiones, mantenimiento o reformas en los centros. "No son recursos parados o sobrantes, cada escuela sabe bien para qué son", explicó el STEI, quien anunció que está contactando a los grupos parlamentarios para que rehagan esta medida "que no tiene ninguna justificación objetiva". En este sentido, criticó que esta iniciativa "miope" supone "un recorte en toda regla en Educación".



Cumplir acuerdos electorales

En esta línea se pronunció también ANPE, quien remarcó que la decisión, "tomada de manera unilateral y por sorpresa" ha generado malestar en los equipos directivos, los docentes, las familias y los alumnos, dado que con este "recorte en toda regla" que conlleva el bloqueo de los fondos, "muchos centros nos han advertido de que tendrán dificultades para sacar adelante todos los proyectos que se habían propuesto para 2020".

Por ello, el sindicato exigió al conseller "que no se recorte ni un euro en educación" y le instó a "cumplir los acuerdos electorales prometidos en esta materia" y que saque adelante una propuesta de ley educativa "a la que le falta todavía mucho recorrido". ANPE advirtió además a March de que se mantendrá vigilante ante estos ajustes y alertó de otros posibles recortes en un futuro: "Ahora les ha tocado recibir a los centros, pero mañana podrían trasladarse a los docentes".

Al respecto, el sindicato Alternativa censuró que la Conselleria haya actuado sin avisar de los recortes, cuando a su juicio "es importante comunicar con antelación las decisiones a los centros educativos, ya que esta medida afecta al día a día de cada centro".

En este punto, Alternativa aprovechó para recordar que los presupuestos actuales son de ya por sí "insuficientes para acondicionar y mejorar el conjunto de las infraestructuras, tanto las hechas como las que todavía se deben construir".

Por su parte, Més per Menorca instó a Educación a reconsiderar los ajustes a las escuelas y anunció que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) al Parlament porque que esta reducción "no respeta la igualdad y la autonomía de los centros y porque, legalmente, no se puede aplicar hasta 2021". Asimismo, los miembros de Més per Menorca han exigido a Educación un informe detallado a los centros que dispongan de un remanente para que expliquen a qué actuaciones destinarán el dinero, así como el calendario de ejecución. El diputado autonómico, Josep Castells, advirtió de la complejidad de la decisión del ejecutivo balear y afirmó que esta crea un problema de desigualdad entre centros. "La autonomía es un valor que los partidos de izquierda siempre han reivindicado", destacó.

Sobre esta polémica, la portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, insistió ayer en que "no hay intención de recortar ningún gasto" y que"se garantizan todos los gastos ordinarios" de los centros.



Cumplimiento de la ley

Costa recordó en que este recorte obedece al cumplimiento de la Ley de Presupuestos para 2020, en la que se estableció que el importe de los remanentes de los colegios de años anteriores, que según resaltó asciende a 20 millones de euros, se tenía que incorporar al ejercicio corriente. "Se ha cumplido la normativa", dijo la portavoz del Govern. Asimismo, Costa puso de relieve, a preguntas de los periodistas, que "seguro" que la conselleria de Educación "ha hecho un análisis y reflexionado con los directores en todo lo que se pueda mejorar" sobre cómo se ha gestionado este asunto.