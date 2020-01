El Govern prohíbe nuevas salas de juego para evitar que Balears sea "Las Vegas low cost"

El Govern aprobó ayer la suspensión de nuevas licencias para la apertura de establecimientos de juego en Balears durante dos años con el fin de elaborar en ese plazo el decreto de planificación de estos negocios y evitar que, mientras, se produzca "una avalancha" de solicitudes que conviertan a las islas en "Las Vegas low cost" por la presión de las multinacionales del sector, según explicó el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes.

La moratoria, que entrará en vigor cuando se publique en el BOIB hoy o, como muy tarde el martes, no tiene efectos retroactivos por lo que no afectará a las cinco solicitudes de nuevas licencias que hay en la actualidad, que continuarán con su tramitación, lo que no implica que se autoricen. En la actualidad hay en Balears 148 salones de juego, cuatro bingos, tres casinos y un local específico de apuestas. Los ingresos para las arcas autonómicas que suponen, por el pago de impuestos, es de 34 millones de euros anuales.

Yllanes resaltó que "más de la mitad de las empresas que instalan salones de juego y máquinas tragaperras son extranjeras", con interés en obtener beneficio en una zona turística como son las islas. En este sentido incidió en la necesidad de "reorganizar el juego" e introducir "medidas de racionalización", dado el "crecimiento y concentración de salones de juego y apuestas que ha habido en los últimos años". Como ejemplo destacó que solo en Son Gotleu hay "22 salones de juego y de apuestas" y que en Balears hay instaladas más de 4.200 máquinas tragaperras.

Insistió en que hay una demanda política y ciudadana para frenar la instalación de estos locales ya que "se ha convertido en un problema social" por su incidencia en la población más vulnerable, como adolescentes, personas de escasos recursos y poliadictos. Así, precisó que el decreto incluirá medidas como "cuotas de reposición", de tal modo que la concesión de nuevas licencias estará ligada a la baja de establecimientos existentes. También se prevé ampliar la distancia mínima entre los establecimientos de juego y centros escolares y zonas de ocio infantil, que en la actualidad es de 100 metros. Además, se impulsará la "colaboración con entidades deportivas para que desaparezca la publicidad en ámbitos lúdicos" del juego.

Yllanes, quien calificó la medida adoptada ayer como la "más contundente" del Estado en esta materia, precisó que la moratoria de dos años se podrá prorrogar si, transcurrido ese plazo, no ha entrado en vigor el decreto de planificación, aunque se mostró convencido de que estará listo.

La moratoria fue calificada de "positiva" por Miquel Angel Riera, portavoz de SAREIBA, la patronal de salones de juego. Recordó que en una reunión celebrada en verano del pasado año con Miquel Piñol, director general de Comercio y Juego, ya le plantearon que "valorara la posibilidad de hacer una parada" y mostró la "máxima colaboración" con el Govern. "Esperamos que estos dos años sirvan para conocer de manera objetiva este sector", dijo Riera, quien pidió que el Govern aproveche la coincidencia de color político con el Gobierno central para instarle a adoptar medidas respecto a la publicidad del juego 'on line'.