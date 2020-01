Fulgencio Coll: "Franco deja a España con progreso y a las puertas de la democracia"

Fulgencio Coll (Palma, 18 julio 1948) fue general de división al frente de la Brunete, retiró las tropas españolas de Irak, creó la Unidad Militar de Emergencias como teniente general, fue jefe del Estado Mayor de Tierra con Zapatero y hoy ejerce la portavocía de Vox en el ayuntamiento de Palma.

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Quiso frenar a Sánchez por cualquier medio civil o militar?"

—Denuncié a un presidente que ha abusado del poder con fines electorales. No tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Soy un civil más, como tú, que ejerce sus derechos.

—¿Ha insinuado usted que Sánchez está loco?

—En absoluto, pero sorprende a los propios socialistas. Ocurre que los medios critican muy bien y con mucha dureza a la derecha, pero nunca a la izquierda.

—¿Sánchez es peligroso?

—No le voto, pero ha emprendido un camino en mala dirección, en mala compañía y en contra del setenta por ciento del electorado.

—Una alta traición parece un objetivo demasiado elevado para Sánchez.

—No hablo de alta traición, sino de que ha traicionado a sus propios votantes, al pactar cosas que no sabemos con los que van contra la Constitución.

—¿Sánchez va contra la Constitución?

—No la ha defendido como se debe. Ha puesto en duda la propia aplicación de la ley por la Junta Electoral, y la desjudicialización es un eufemismo para que la política esté por encima de la Justicia.

—¿Zapatero amaba a España más que Sánchez?

—Ambos han dañado a España, al pasar de la socialdemocracia a casi el comunismo. El proceso disgregador lo inicia torpemente Zapatero, y también la memoria histórica.

—Era usted su Jefe de Estado Mayor, ¿por qué no se lo dijo?

—Por disciplina. En aquel momento me dedicaba al cien por cien a la carrera militar. He hecho lo que me han ordenado, recupero la voz al retirarme.

—Supongamos que se equivocó usted de partido.

—Me dicen "¿qué haces tú ahí?, ¿te encuentras a gusto?" Estoy en Vox porque hemos llegado a una situación extremadamente delicada. Y para que en Balears no triunfe la inmersión catalanista que nos conduce a Puigdemont.

—¿Ultraderecha moderada le cuadra?

—No, yo soy Plus Ultra, defiendo a España. Vox no es de extrema derecha ni políticamente correcto, habla con claridad.

—Consiguió usted el voto de grandes empresarios.

—Fui a ver a aquellos que me llamaron y algunos me recibieron en secreto, para no salir en la foto. Ha habido un cambio importante, personas que no se atrevían a identificarse nos ven hoy menos como demonios y con más simpatía.

—¿Tejero y los independentistas dan el mismo golpe?

—El 23F es un intento de golpe en momentos de cientos de muertos por ETA y de crispación, castigado con todo el rigor. El otro es un golpe progresivo, con el Estado mirando a otro lado y con la ausencia de voluntad de reconducir la deriva catalanista que me lleva a la política.

—¿Franco fue un dictador fascista lacónico?

—Fue un dictador, es indiscutible. Franquista pero no fascista, porque el fascismo nace del socialismo. La fase militar de Franco en África fue sobresaliente. En política, deja a España con progreso económico y a las puertas de la democracia. Él sabía que el Rey iba a gobernar de otra manera.

—No todos los Reyes son iguales.

—Juan Carlos I me demostró gran serenidad en un incidente con helicópteros que había puesto nervioso al nivel político. Y menos mal que ahora tenemos un rey como Felipe VI.

—Malo, malo, todos hablan de usted con amabilidad.

—Es que engaño muy bien.

—¿Los cuarteles están tranquilos?

—Las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad son un estamento ejemplar por su fiabilidad democrática.

—¿Le felicitan los militares por sus manifestaciones?

—Me han felicitado compañeros militares en plan privado y personal por lo que digo, pero son muy prudentes.

—Un evasor fiscal es menos patriota que un independentista.

—Los dos son poco recomendables, pero un independentista puede hacer mucho más daño, además de que acaba siendo evasor.

—¿Creía que se equivocaba al sacar las tropas de Irak?

—Una orden no la discutes, pero la precipitación fue un error. Zapatero se mostró coherente con su programa, pero esto se negocia con los aliados, aunque el general polaco al frente me dijo que "somos militares, y los políticos mandan".

—El general Julio Rodríguez de Zapatero acaba en Podemos y el general Fulgencio Coll de Zapatero en Vox.

—Cosas de la vida. Por su relación con Carme Chacón, yo veía a Julio en el PSOE. Tiene todo el derecho a estar en Podemos.

—¿Conoce a alguien dispuesto a morir por la patria?

—Yo. Va en el juramento de bandera, aunque no soy un suicida.