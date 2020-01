El Govern paga 15.000 euros al mes desde hace un año por un edificio que no puede usar

Desde septiembre de 2018 el Govern paga un alquiler de 15.000 euros mensuales por un edificio y un hangar de momento inutilizables a la espera de una reforma que aún no ha comenzado. En total, se han gastado ya 240.000 euros por el alquiler de esta infraestructura, cuyas obras de rehabilitación no se iniciarán como pronto hasta septiembre, dentro de nueve meses.

Se trata de las antiguas cocheras de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Palma, ubicadas en el Polígono de Son Castelló. La conselleria de Trabajo (el SOIB) alquiló esta instalación a la EMT para ubicar allí un centro de Formación Profesional de náutica cuya apertura estaba prevista para enero de 2019 y que finalmente no empezará a funcionar hasta el curso 2021-2022, dos años más tarde de lo previsto.

El proyecto de este centro para impartir formación en mantenimiento y reparación de embarcaciones fue presentado en la anterior legislatura, en junio de 2017, por una comitiva formada por la presidenta, Francina Armengol; el entonces vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló; el conseller de Trabajo, Iago Negueruela; y el alcalde de Palma, José Hila. Sindicatos y representantes empresariales del sector también fueron invitados a esta presentación, que se hizo el mismo mes en que se firmó el contrato y en la que se anunció la apertura del centro "a finales de 2018 o principios de 2019".

El problema, según indicaron ayer desde Trabajo, es que el edificio se encontraba en "peor estado de lo que los técnicos pensaban". En el contrato de arrendamiento, el Govern y la EMT acordaron un periodo de carencia de trece meses en el que no pagaría el alquiler para acometer las obras que necesitaba la instalación (de más de 3.000 metros cuadrados). Dicho periodo acabó en agosto de 2018 y a Trabajo no le quedó más remedio que empezar a abonar el alquiler pese a no haber empezado ni las obras.

Según explicó a este diario Llorenç Pou, director general de Modelo Económico y Ocupación, al hacer las catas los técnicos se encontraron con deficiencias inesperadas que les obligaron a replantear el proyecto inicialmente previsto. Al parecer, la degradación del inmueble es tal que habría que incluso derribar parte de la construcción. Pou aseguró que ése es el único motivo del retraso en el inicio de las obras e insistió en que a nivel administrativo "todo el proceso ha sido el correcto".

Ante este nuevo panorama, el pasado octubre, un año después de haber finalizado el periodo de carencia estipulado en el contrato, Trabajo solicitó a la EMT reactivarlo y dejar de pagar el alquiler dada "esta situación [el mal estado del edificio] que ninguna de las partes conocía". Según el SOIB, las negociaciones con la empresa municipal siguen abiertas, aunque fuentes a las que ha tenido acceso este diario aseguran que aunque inicialmente la EMT se mostró favorable, el interventor municipal se opuso con rotundidad.



Apertura para el curso 2021-22



Los nuevos plazos que se ha marcado Trabajo fijan la apertura para el curso 2021-2022. Pou señaló que el proyecto básico ya está hecho y que la previsión es que en febrero el definitivo esté listo para su licitación. Por la magnitud de la obra (entre el edificio y el hangar son más de 3.800 metros cuadrados y un presupuesto de 4,8 millones de euros), el proyecto debe publicarse en el diario oficial de la comunidad europea, lo que alarga el proceso casi medio año más, con lo que hasta septiembre de 2020 las obras no podrían empezar.

Pou aseguró que el presupuesto marcado inicialmente de 4,8 millones no se ha incrementado por este retraso ni por las deficiencias inesperadas detectadas. El director general indicó que se eligió esta instalación en el polígono de Son Castelló (junto a la sede de Trabajo) debido a su buena conexión con Palma y a la posibilidad de habilitar "los grandes espacios" que el centro requiere para los distintos talleres de reparación de embarcaciones.



Financiación



Este futuro centro integrado de Formación Profesional de Náutica es uno más de esos proyectos del Impuesto de Turismo Sostenible pendiente de ejecución. De los 4,8 millones de presupuesto fijados, se estableció que tres vendrían de los fondos recaudados con el Impuesto de Turismo Sostenible. Para 2017 estaba previsto destinar 1,5 millones de lo recogido con este impuesto pero no se ha utilizado nada. El resto, 1,46 millones de euros, estaba previsto para 2018 y de esta cantidad se ha ejecutado el 5% (69.000 euros). El objetivo es que más de 400 alumnos puedan recibir tanto FP reglada como FP para la Ocupación, en el área de mantenimiento y reparación de embarcaciones.