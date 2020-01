Anticorrupción citará a declarar a los cargos del plus de 22.000 euros

La Oficina Anticorrupción citará a declarar a los 15 cargos políticos del Govern que perciben el plus de 22.000 euros anuales por residir fuera de Mallorca, más de la mitad de ellos pertenecientes a a Podemos. El director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, ha solicitado a la conselleria de Administraciones Públicas que le remita la relación de cargos que perciben el suplemento de residencia. Acto seguido los citará para que justifiquen el plus con la finalidad de detectar si hay alguna irregularidad. La declaración será presencial en las mismas dependencias de la Oficina Anticorrupción, según explicó Jaume Far.

Tal y como desveló este periódico, algunos cargos lo perciben pese a residir en Mallorca y tener arraigo familiar en la isla. En este sentido, Jaume Far explicó ayer que también solicitarán la información necesaria a los ayuntamientos donde están empadronados estos cargos para acreditar que el cobro del suplemento adicional de sueldo es correcto. "Una vez tengamos la relación de los cargos que lo cobran, nos dirigiremos a ellos para que nos expliquen y justifiquen las razones por las que lo cobran. Después de estas declaraciones analizaremos la documentación y la información que hayamos recopilado de otras administraciones. Acto seguido, emitiremos una resolución en el caso de que existan irregularidades", aseguró el director de la Oficina Anticorrupción de Balears.



La investigación, en curso



Far recordó que la investigación se puede prolongar, entre otras cosas por la solicitud de información que deberán cursar a diferentes ayuntamientos de España, no solo de Balears. Hay que recordar que Podemos ha fichado a cargos de Asturias, Palencia, Cataluña, País Vasco, Canarias y Sevilla. La mayoría de ellos habían perdido su puesto en otras administraciones y fueron recolocados en Balears donde los morados tenía capacidad para nombrar cargos de confianza. No obstante, en el momento que fueron designados, pero el hecho de tener fijada su residencia fuera de Mallorca, ya empezaron a percibir el plus de 22.000 euros. En los municipios de las comunidades citadas será donde la Oficina Anticorrupción se dirigirá para verificar si los citados cargos siguen empadronados.

El plus de 22.000 euros se fijó hace varias legislaturas para compensar que los cargos procedentes de otras islas que tuvieran que ejercer en Mallorca vieran compensada la insularidad. Sin embargo, en el año 2015 el PP modificó la Ley de Presupuestos para incluir que los residentes en otras comunidades autónomas también pudieran cobrarlo. El entonces conseller de Agricultura y actual presidente popular de Balears, Biel Company, quería fichar a José Carlos Caballero para dirigir la Comisión Balear de Medio Ambiente y vivía en Madrid. Por ello se modificó la norma.

En la pasada legislatura, salvo los residentes en Menorca y Eivissa, no lo percibió ningún cargo. Ha sido en esta que Podemos ha fichado en cadena a políticos y asesores con residencia peninsular. Este periódico ya desveló que un director general del Govern, pese a cobrar el plus vivía en casa de una hija en Mallorca. Por su parte, en el propio Ejecutivo admitieron que un jefe de gabinete de una Conselleria está integrado en el ámbito social y escolar de la isla cobrado el plus.



De la Concha, Costa y Pons también deberán acudir



La Oficina Anticorrupción no se circunscribirá a investigar el plus que cobran los cargos de segundo nivel o los procedentes de la Península. También analizará el complemento que perciben los residentes en Menorca y en Eivissa. Ello incluye también a otros cargos de otros partidos y a tres consellers: Mae de la Concha, consellera de Agricultura; Marc Pons, conseller de Movilidad y Pilar Costa, consellera de Presidencia. Los dos primeros están empadronados en Menorca y Costa en Eivissa. Los tres consellers deberán acudir a declarar ante la Oficina Anticorrupción.

Asimismo, directores generales y asesores menorquines e ibicencos también serán citados por Jaume Far al ser de los que cobran el complemento por residencia fuera de la isla que fija la Ley de Presupuestos del Govern.



Discrepancias en Podemos



El sector crítico de Podemos se ha mostrado muy contrario a la defensa del plus realizada por parte del vicepresidente Juan Pedro Yllanes y la consellera y líder podemita Mae de la Concha. Hoy el Círculo morado de Maó se reúne para debatir, precisamente, esta cuestión. Cristina Gómez, consellera insular de Vivienda de Menorca y miembro del consejo ciudadano autonómico de Podemos, ya pidió la dimisión de Mae de la Concha por esa cuestión. "Mi opinión personal es que se ha abusado con este plus y es del todo excesivo que de 15 cargos políticos que lo cobran, siete sean de Podemos", aseveró Gómez.

La representante de los críticos de Podemos recordó que el partido tiene fijados topes salariales que con este suplemento no se cumplen. Además de Menorca, otras agrupaciones moradas también han criticado la postura de la dirección de Podemos, como es el caso de Pollença.