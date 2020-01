Miles de edificios de Mallorca pueden perder la emisión de canales de televisión

Los ciudadanos de Baleares solo disponen hasta el día 11 febrero para adaptar sus antenas de televisión a la nueva frecuencia digital terrestre (TDT). Si no se realizan estas adaptaciones muchos domicilios perderán la emisión de algunos canales de televisión. Hasta la fecha solo el 23 por ciento de los edificios afectados, que son los de tamaño mediano y grande, han realizado esta adaptación a su antena de televisión.

Según ha señalado esta mañana el delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey, junto al subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Economía, Antonio Fernández Paniagua, los presidentes de las comunidades o los administradores deberían comunicar cuanto antes con un instalador registrado de antenas, para realizar estos cambios.

Al margen de estos cambios en las antenas, a partir del 11 de febrero todos los televisores deberán ser resintonizados para adaptarse a estos nuevos cambios, que se producen como consecuencia de un mandato europeo, que pretende liberalizar espacio en la red, para que sea ocupada por la tecnología telefónica de 5G.

Estas medidas solo afectan a las islas de Mallorca e Ibiza, mientras que en Menorca casi no afecta. Si no se realizan estos cambios, muchos domicilios corren el peligro de que no podrán ver algunos canales de televisión que emiten por la antigua frecuencia y que trasladan su emisión a la nueva red.

Para minimizar el impacto de estos cambios sobre la economía de los ciudadanos, el Gobierno aprobó ayudas por valor de 145 millones de euros. La cuantía de la subvención oscila entre los 104 a 677 euros, dependiendo del tipo de edificio. Estas ayudas económicas se pueden solicitar vía internet hasta el día 30 de septiembre de este año y se exigirá la factura y el boletín de instalación.