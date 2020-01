Font lamenta tras el debate que Baleares "no existe" para Madrid

El portavoz parlamentario de Proposta per les Illes (PI), Jaume Font, lamentó ayer que Balears y su problemática pase inadvertida en la política nacional, como se refleja en el hecho de que durante el proceso de investidura de Pedro Sánchez no se ha citado ni en una sola ocasión a la situación que atraviesa esta Comunidad Autónoma. Font precisó que Balears para Madrid "no existe" y que, de momento, la presidenta del Govern, Francina Armengol y su vicepresidente Juan Pedro Yllanes, "no pintan nada".

El presidente y portavoz del PI criticó que en las sesiones de investidura de Sánchez como nuevo presidente del Gobierno central, no se haya producido "ni una sola referencia a la problemática de Balears, cuyos habitantes pagamos todo más caro que el resto de españoles". "En Balears queremos pagar el kilómetro al mismo precio que el resto", indicó Jaume Font.