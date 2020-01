El cargo de Més llenó dos veces el depósito de gasolina un mismo sábado a cargo del Govern

Bartomeu Tugores, el director gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación de Balears (IBITEC), llenó dos veces el depósito de gasolina de su vehículo el pasado sábado 6 de julio a costa del Govern. El alto cargo de Més pasó dos gastos de 50 euros cada uno por repostaje de combustible en una misma jornada, lo que implicaría haber tenido que circular prácticamente todo el día sin parar, en un día no laborable para la Administración.

Examinando el listado de gastos por gasolina de Tugores a lo largo de un año, se vislumbra que de media presenta recibos por 250 euros al mes.

Hay semanas que llena el depósito día sí y día no. E incluso en los meses de verano, cuando la actividad de los cargos públicos se ralentiza, el director del IBITEC sigue haciendo, aparentemente, los mismos kilómetros con su coche. Al menos oficialmente, Tugores trabajó todo el verano pasado y no disfrutó de vacaciones, ya que presentó gastos por "kilometraje coche" durante todo junio, julio y agosto (650 euros). En julio de 2018 cargó 300 euros al Govern, la última vez el día 28, a las puertas de las vacaciones de agosto; ese mes fue el único que no pasó ningún gasto.

Así se desprende de los datos expuestos en el Portal de Transparencia del Govern, adelantados por Diario de Mallorca. Sin duda quien se lleva la palma en gastos de combustible es Bartomeu Tugores. Es llamativo que un sábado del mes de julio realizara tantos trayectos en Mallorca por reuniones de trabajo como para repostar dos veces ese mismo día y pasar gastos por 100 euros en gasolina.

Tugores, a preguntas de este diario, adujo que en el IBITEC no se dispone de coche de empresa. "Yo desde el principio puse el mío para acudir a reuniones de trabajo y para llegar hasta las torres de telecomunicaciones". Añadió que también usa su vehículo para desplazarse hasta su casa y que al Govern "le sale más económico" que presente recibos de gasolina que si pasara kilometraje. "De esta forma me compensan el desgaste del vehículo", añadió.

El despacho de Tugores está en el Parc Bit. Sostiene que acude a muchas reuniones en Palma, para lo que recorre una distancia de 11 kilómetros y en otras ocasiones tiene que desplazarse a pueblos de la isla. "Mi coche está viejo y consume más que uno nuevo", se justifica el ecosoberanista.