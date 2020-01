Las amenazas a Pere Joan Pons (PSIB) con imágenes de víctimas de ETA

Pere Joan Pons, diputado del PSIB, ha denunciado antes de comenzar la sesión de investidura de Pedro Sánchez que el ha sido uno de los diputados que ha recibido presiones para cambiar el sentido de su voto. Pons ha afirmado en la Cadena Ser que en las últimas horas ha recibido "insultos y amenazas", dejando claro que de ningún modo modificará su respaldo a Sánchez.

Entre estas presiones se encuentran mensajes a través de twitter de cuentas anónimas en las que, junto a imágenes de víctimas de ETA, se afirma: "vais a estar esquivando las fotos de los muertos que estáis humillando".

A ellos se suman correos, uno de ellos de esta misma madrugada en el que, con el título "Tener dignidad" se le dirigen comentarios como: "tendrá familia, padres hermanos, hijos que estudian€ ¿cree que la gente no le conoce? ¿Que no va a estar pendiente de su votación?". En el correo se le dice a Pere Joan Pons: "Si gana este pacto indigno todos vamos a sufrir, pero usted también y su familia. Sea digno con España".

Pons ha afirmado que compañeros del partido han recibido hasta 400 mensajes en los últimos días para intentar que cambien su voto. "La democracia será protagonista, habrá investidura sin grandes sobresaltos pero sí que es verdad que estos días han sido complejos", ha admitido Pons respondiendo a Angels Barceló en la Ser.

En declaraciones a Europa Press el diputado socialista balear ha afirmado que afronta la investidura de Pedro Sánchez, con "tranquilidad e ilusión" y ha remarcado que su formación llevará a los tribunales las amenazas vertidas contra los diputados socialistas. "No me parece tolerable y se llevará a los tribunales", ha dicho Pons, en consonancia a lo anunciado por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

"El relato es muy sencillo: si votas sí, eres un traidor, si votas no, votas la unidad de España y mañana seremos un gobierno ilegítimo; es tan evidente que no hay que darle muchas vueltas", ha añadido.