Un alto cargo de Més gasta 3.150 euros públicos en gasolina

Bartomeu Tugores Bautista es el director gerente de la Entidad Pública de Telecomunicaciones e Innovación de Balears (IBITEC), nombrado por Més per Mallorca. En algo más de un año ha presentado recibos de gasolina por valor de 3.150 euros para que los pague el Govern. Un total de 63 repostajes de 50 euros cada uno en su coche particular, a una media de uno cada tres días. Tugores solo justifica ocho de estos 63 repostajes y argumenta que son para acudir a reuniones de trabajo.

En la mayoría de vehículos, con 50 euros se pueden realizar unos 400 kilómetros. Por consiguiente, la cantidad de trayectos que realiza el director gerente del IBITEC para participar en reuniones de trabajo resulta muy considerable. "En el IBITEC no tenemos coche de empresa y yo desde el principio puse el mío para acudir a reuniones de trabajo y también para llegar hasta las torres de telecomunicaciones de nuestra competencia", aseguró Tugores a este periódico.

Al preguntarle si también utilizaba su coche para desplazarse hasta su casa, indicó que "si pasara kilometraje saldría más caro". Acto seguido reconoció: "Al pasar recibos de gasolina al Govern le sale más económico y yo utilizo el coche para llegar hasta mi casa. De esta forma, me compensan el desgaste del vehículo".

El alto cargo de Més en la pasada legislatura estaba inscrito a la vicepresidencia de Turismo que gestionó primero Biel Barceló y después Bel Busquets. Ahora pertenece a Administraciones Públicas, siendo un cargo nacionalista dentro del departamento que dirige la socialista Isabel Castro.

Tugores restó importancia a su consumo de comustible y mantuvo que no se trataba de una gran cantidad de kilómetros. Recordó que su despacho está en el Parc Bit y tiene que acudir a muchas reuniones en Palma, pero ello solo suponen 11 kilómetros.

También justificó sus elevados gastos en gasolina añadiendo: "En alguna ocasión nos hemos desplazado a Menorca por trabajo y nos hemos llevado mi coche. También quiero aclarar que nosotros trabajamos para la cobertura en telecomunicaciones de muchos ayuntamientos y me tengo que desplazar para reuniones de trabajo a los pueblos", aseveró.

Bartomeu Tugores insistió en que no era un gasto desmesurado, pero sí reconoció que con la gasolina que reposta en su vehículo también realiza desplazamientos particulares hasta su casa en la barriada palmesana de Sant Jordi. Sobre el elevado gasto indicó que "mi coche ya está viejo y consume más que uno nuevo". De igual modo, admitió que la mayoría de recibos de gasolina que había pasado a las arcas del Govern no están justificados, pero indicó que él no realizaba las hojas de gastos: "Antes había un funcionario que lo hacía de una forma y ahora tenemos a otro que lo hace de esta", aseguró.

Cena de Navidad fallida en FBIT



El gerente de la Fundación Balear de Innovación y Tecnología (FBIT), Álvaro Medina, también pasó a las arcas del Govern un recibo de 99,75 euros para celebrar la cena de empresa de la entidad pública. Una cena en la que no eran más de 10 personas. El asunto saltó a las redes sociales, ya que no es habitual que el Govern pague cenas de empresa a sus empleados. Ello provocó que el gerente devolviera unos días más tarde los 99,75 euros. La FBIT también pertenece a la conselleria de Administraciones Públicas.