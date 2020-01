Medio año de legislatura: Casi nada es lo que era

Medio año de legislatura. La nueva composición del Govern, la nueva correlación de fuerzas, la ajustada aritmética parlamentaria y el contexto económico y político a nivel nacional dejan un escenario muy distinto respecto a la legislatura pasada. PSOE y Podemos, más juntos que nunca; Més, en rebeldía; la entrada de Vox y los partidos de la derecha buscando su espacio inician cuatro años que no tendrán nada que ver

PSOE y Podemos, como un bloque casi inquebrantable. Més, como el socio rebelde. Més per Menorca, convirtiéndose en una voz incómoda y haciendo sus diputados clave para la mayoría de izquierdas. En frente, el PP apostando por centrar su oposición en la economía y en las cuentas públicas para desgastar al Govern. Ciudadanos y El Pi, en busca del papel a desempeñar en el escenario. Y como gran novedad la agitación que aporta Vox. Es, a grandes trazos, el retrato del nuevo escenario político y del reparto de roles entre los partidos de Balears.

El primer medio año de legislatura ha evidenciado que, pese a repetir la mayoría de izquierdas formada por PSOE, Podemos y Més al frente de las instituciones, los próximos tres años y medio serán muy diferentes al primer mandato de Francina Armengol. La nueva composición del Govern, la nueva correlación de fuerzas, la ajustada aritmética parlamentaria, el contexto económico y el nuevo escenario político en España, alteran las estrategias y los papeles a interpretar por los partidos en el archipiélago.

Bloque inquebrantable



Hace apenas cuatro años Podemos dudaba de si podía pactar con un partido al que llamaba casta y que consideraba parte del problema. Hoy cuesta distinguir donde acaba el PSOE y donde empieza Podemos. Algo que sería literal en el Parlament, si no fuera porque los escaños de Més se encuentran entre ambos grupos. Después de cuatro años como socio díscolo, la entrada de los podemitas de Juan Pedro Yllanes y Mae de la Concha en el Govern ha dejado irreconocible a los morados que la pasada legislatura llegaron a reventar presupuestos, desfigurar leyes y poner en peligro medidas estrella como la ecotasa, desmarque a desmarque. Ahora la historia es otra. Y la lealtad manda en la alianza entre Armengol e Yllanes. Más juntos que nunca tras su pacto en Madrid, el único desmarque de los morados llegó, precisamente, la semana siguiente a romperse las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias antes de la repetición electoral de noviembre. Solo en aquel momento, los podemitas dejaron solos a los socialistas para censurar a los ministros José Luís Ábalos y Maria Jesús Montero, por poner en duda el descuento de residente y por el dinero adeudado de la financiación de Baleares, respectivamente. La fidelidad es correspondida por los socialistas, que han cerrado filas ante cualquier incendio en las filas podemitas, como ocurrió con el plus de residencia a sus altos cargos y asesores fichados de la península.



Socio rebelde



Si antes era Podemos el socio incómodo del PSOE, ahora lo es Més. Las negociaciones del actual pacto, en la que los ecosoberanistas llegaron a abandonar la mesa de negociación, ya marcaron la nueva relación. Y en su nuevo papel, Més no sólo hace ruido, sino que recoge los frutos. En apenas un mes, los ecosoberanistas hicieron recular hasta en tres ocasiones a los socialistas: en la supresión del requisito del catalán al director del ICIB, en la ecotasa a los hoteleros afectados por la quiebra de Thomas Cook y en la ley de símbolos prevista para el Parlament después del lazo amarillo colgado por sus diputados. Precisamente, el proceso catalán también lo han aprovechado para marcar perfil propio, llegando a plantar el pleno en protesta por la sentencia del procés. Al grupo capitaneado por Miquel Ensenyat y Josep Ferrà, ahora mano derecha del nuevo líder de Més, Antoni Noguera, tampoco les ha temblado el pulso para desmarcarse en varias votaciones de sus socios de PSOE y Podemos. La mayoría de ocasiones, a iniciativas presentadas por Més per Menorca.

La voz incómoda



Sin duda, uno de los nombres propios en este primer tramo de la legislatura es el del portavoz de Més per Menorca, Pep Castells. Estrenándose como portavoz esta legislatura en sustitución de Nel Martí, el menorquín ha conseguido que su partido sea clave a pesar de haber perdido un diputado en las últimas elecciones. La sintonía en el grupo mixto con la diputada de Gent per Formentera, permite que, juntos, sus tres diputados sean clave para la mayoría de izquierdas en el Parlament. Sin la atadura de estar en el Govern, se ha convertido en una voz incómoda para la presidenta Armengol, bregada en responder a la derecha, pero no tanto a la izquierda, y para el vicepresidente Yllanes.

La dureza de sus críticas le han llegado a valer a Castells los inesperados aplausos de la derecha. De sus iniciativas han salido todas las votaciones que han acabado dividiendo al Pacto: el reparto de la ecotasa, la censura de los dos ministros del PSOE y la supresión del plus de residencia. Si la pasada legislatura los presupuestos quedaban en vilo por las enmiendas de Podemos, en estas primeras cuentas del mandato, quienes dieron emoción a la votación manteniendo enmiendas vivas y la negociación abierta hasta el final fueron los ecosoberanistas menorquines.



La apuesta del PP



Y si uno de los nombres ha sido el de Castells, el otro ha sido el del popular Antoni Costa. El líder de del PP, Biel Company, confió en su gurú económico como portavoz adjunto y, con ello, el PP ha apostado buena parte de su oposición en la economía y las finanzas públicas. El enfriamiento de la actividad, las dificultades del Govern para cuadrar sus cuentas y las deudas con las islas por parte del Gobierno de Sánchez han colocado a Costa como unos de los principales arietes de la oposición estos meses, con cuerpos a cuerpos con la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, o con el conseller de Trabajo, Iago Negueruela.

El PP ha acabado arrastrando al resto de partidos, que han seguido las tésis defendidas por el PP a la hora de valorar desde la situación de las cuentas a los presupuestos para este año. De paso, el PP se ha permitido marcar distancias con la oposición de Vox, agitando lo justo las cuestiones ideológicas e incluso rechazando iniciativas de la extrema derecha.



Nueva presencia



La entrada de la extrema derecha se ha hecho notar en el Parlament. Los tres diputados de Vox han tratado de introducir su agenda en el debate político a base de exabruptos y rompiendo la paz en cuestiones donde siempre había reinado la unanimidad, llegando a negarse a participar en actos contra la violencia machista o de apoyar una declaración institucional en favor de los derechos de los niños promovida por Unicef. Recitando el Cara al Sol en comisión o lamentando la exhumación de Franco en pleno, han provocado a una izquierda que ya no evita confrontar con ellos y distanciado a PP y Ciudadanos, sus socios en otras comunidades.



Buscando su rol



Con su portavoz adjunta, Patricia Guasp, habiendo cogido las riendas y el protagonismo en su grupo, Ciudadanos ha evitado a toda costa dejarse llevar por Vox. Han cargado contra los los de Jorge Campos en cuestiones como la violencia machista y no han dudado en apoyar iniciativas presentadas por Més o Més per Menorca, como la supresión del plus de residencia. El Pi, reacio a decantarse por ninguno de los dos bloques, ha empezado esta legislatura algo más desdibujado. Con el partido dividido sobre la propuesta de Jaume Font de ampliar su discurso, los regionalistas han perdido brío en estos primeros meses.