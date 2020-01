La red comercial de 'possessions' triplica sus miembros en un año

En diciembre pasado se cumplió un año desde la presentación de itinerem.com, un proyecto que aúna identidad mallorquina y turismo de interior para poder disfrutar del patrimonio cultural y ayudar al mantenimiento de las possessions en pleno siglo XXI. En ese corto periodo de andadura la plataforma de reservas casi ha triplicado sus miembros.

Hace un año arrancó la web con diez fincas y a día de hoy suma casi 30, la mayor parte para hospedarse y disfrutar de experiencias y otras cuatro más se abren para visitas.

Sus impulsores, Luis del Olmo, el presidente, y Diego Zaforteza, gerente de la Fundación Itinerem, hacen un balance positivo de un proyecto que consideran "apasionante", además de que destacan el apoyo de la sociedad mallorquina, de los sectores turístico y cultural y de la Administración.

"Las possessions no son solo hoteles, son nuestro patrimonio", recalca Zaforteza. Por ello, esgrime que "en Booking o Expedia" una finca ancestral mallorquina "no se diferencia", además de que se la trata como a cualquier otro establecimiento a la hora de comercializarla. Por eso consideraron que debían reunirse en una plataforma diferencial que no solo vende estancias, sino experiencias, como visitas guiadas, paseos en llaüt, clases de cocina con productos de las fincas o talleres de hierbas mallorquinas, entre otras opciones.

La mayoría de los propietarios actuales de las possessions reconvertidas en hoteles o agroturismos que se comercializan a través de Itinerem las heredaron de sus antepasados. A lo largo del pasado año su web ha recibido más de 80.000 visitas y cuenta con alrededor de 15.000 seguidores en las redes sociales.

No obstante, al proyecto le queda aún un largo recorrido para alcanzar resultados positivos en la distribución turística. Han de pasar dos años y medio para lograr que de cada cien visitas se hagan 2,5 reservas a través de la web, advierte Zaforteza. Los clientes que han recibido son de perfil medio-alto y peninsulares, porque se han dirigido a ese nicho. Pronto cerrarán un acuerdo con "la principal asociación de viajes alemana", avanza el gerente de Itinerem.