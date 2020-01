Ciervos y gamos salvajes crían sin control en plena Serra de Tramuntana

Pasear por la Serra de Tramuntana mallorquina y encontrarte, de repente, con una manada de ciervos y gamos salvajes pastando es un auténtico contraste. Es lo que está ocurriendo en la actualidad y al observarlos parece que te trasladas a algún bosque de Castilla o Asturias, donde estos mamíferos son especies esenciales. En la zona de Fartàritx, municipio de Pollença, justo en las inmediaciones del Camí Vell de Lluc, se pueden avistar estos animales que crían sin control y se han reproducido de forma vertiginosa.



Excursionistas han avistado manadas de más de 30 ejemplares entre las dos especies. Proceden de una antigua finca de la zona que hace unos años intentó poner en marcha una ganadería de ciervos y gamos para comercializar la carne y que los ofrecía como experiencia cinegética. Lo que ocurre es que la iniciativa no llegó a cuajar, ya que las normativas de caza de Balears no permiten la captura de estas especies. La orden de veda especifica claramente las especies que se pueden cazar y todas son las típicas mallorquinas.





Me pasan vídeo y fotos de Fartàritx, ¿alguien sabe de estos ejemplares? ¿Están controlados? ?? pic.twitter.com/4OZKHOAItQ — José Castro (@JMCastroDelisle) December 30, 2019

Las especies de ciervos y gamos

La zona de Fartàritx, entre Pollença y Lluc, es donde los ciervos han encontrado su hábitat. WikilocDesde las conselleries de Medio Ambiente y de Agricultura están controlando la evolución de las manadas y, según indicaron,de una especie que no es autóctona de Mallorca.Se cree queque trajo los ciervos y gamos a Mallorca para comercializar su carne. De ello hace unos años, pero en los últimos dos ha sido cuando la población se ha incrementado de forma importante. Técnicos de caza consultados por este periódico explicaron que, uno de los principales motivos del aumento de ejemplares para llegar a formar manadas, es queEn lasse puede observar que hay un importante número de ejemplares jóvenes. Ello quiere decir que son producto de los partos de los hembras jóvenes de los dos últimos años, ya quePor otra parte,, junto a las cabras autóctonas. Lo que está ocurriendo es que estas últimas semanasa los núcleos poblados en busca de comida. Una de las preocupaciones del Govern es que estas manadas de ciervos y gamos se lleguen a reproducir de tal forma que incluso lleguen aPese a que los ciervos y los gamos no son una especie autóctona de Mallorca,, entre otras cosas porque no son depredadores. Sí se pueden llegar a apoderar de hábitats que anteriormente estaban poblados por la cabra autóctona.Se han reproducido dos especies de cérvidos en la Serra de Tramuntana.. Del primero es del que existen más ejemplares, son más pequeños y se diferencian del ciervo por su pelaje marrón con manchas y los machos lucen astas palmeadas. Por su parte, el ciervo común es más grande, sus astas son largas y redondas y existen hasta veintisiete subespecies distintas con un área de distribución que se extiende desde el Magreb,?la península ibérica, Centroeuropa o Gran Bretaña., especialmente en Castilla y el norte peninsular.Desde el Govern los tienen considerados como, al tener pezuñas abiertas y no ser propios de las islas.