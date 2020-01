Cargos de Podemos se quejan del exceso de catalán

La recolocación de políticos en paro llegados de la península en las instituciones de Balears, que practica Podemos en esta legislatura, está empezando a producir situaciones un tanto curiosas. Algunos cargos de Podemos en el Consell de Mallorca se han quejado a sus socios de PSIB y Més de que se utiliza en exceso el catalán y piden más castellano. Sus compañeros de gobierno insular reconocieron que se quedaron estupefactos al escuchar a los morados.

La queja se produjo en una jornada en que la presidenta Catalina Cladera convocó a todos sus departamentos y cargos en Lluc, hace unas semanas. Los podemitas cuestionaron que las presentaciones solo se hicieran en catalán y que la documentación no estuviera también en castellano. Hay que tener en cuenta que son personas que hasta hace unos meses no habían prácticamente pisado las islas o bien habían venido solo de visita. De repente, las recolocaciones en cadena de cargos podemitas les adjudicó un sueldo público en Mallorca y todavía no han tenido tiempo de dominar una de las dos lenguas oficiales. Además de los seis recolocados en el Govern, en áreas del Consell también se ha fichado a cargos peninsulares. No cobran plus de residencia, ya que el Consell no lo contempla.

Departamentos del PSOE convocan reuniones solo en castellano



Mientras a los funcionarios se les exige el nivel de catalán para acceder a la administración pública, los cargos políticos no predican con el ejemplo. Pero no son solo los de Podemos los que prefieren el castellano. Prueba de ello es que algunos departamentos del PSOE han convocado a otras conselleries del Govern a reuniones para tratar temas comunes y lo han hecho únicamente en castellano. Al respecto, algunos funcionarios explican que hace muchos años que no vivían situaciones similares en la Comunidad.



Cuatro de los diez consellers del Govern utilizan de forma escasa el catalán



Y es que análisis privados de entidades como la Assemblea Soberanista o la Obra Cultural Balear apuntan a que el actual Govern de Francina Armengol es de los más castellanizados de la historia autonómica de Balears. Más que en tiempos de José Ramón Bauzá, apuntan. Y es que cuatro de los diez consellers del Govern, un 40% de sus miembros, prácticamente no utilizan el catalán de forma habitual. Mae de la Concha, consellera de Agricultura, e Isabel Castro, titular de Administraciones Públicas, básicamente solo hablan en castellano. Al vicepresidente Juan Pedro Yllanes y al conseller Iago Negueruela hay que reconocerles el esfuerzo, pero utilizan de forma mínima el catalán en sus intervenciones públicas.



Alquileres económicos para los cargos con el polémico plus de 22.000



Algunos cargos de Podemos que cobran el famoso plus de 22.000 euros por residencia han conseguido casas en pueblos del centro de Mallorca con alquileres asequibles, unos 600 euros mensuales. Ello les permite destinar más de la mitad del plus de 22.000 euros a viajes a sus islas o a la península.