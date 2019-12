Los mejores vídeos de 2019

Estos han sido los vídeos más impactantes del año 2019 publicados por Diario de Mallorca.



Un tiburón marrajo devora un atún rojo en la costa de Andratx



En tres potentes acometidas un tiburón marrajo devora un atún rojo en la costa de Andratx. El vídeo, de dos minutos y treinta segundos, fue grabado por unos pescadores en la costa del municipio mallorquín el jueves 20 de junio por la mañana. La barca de pesca portaba un gran atún rojo colgado por la borda cuando apareció el tiburón, una hembra de marrajo de casi dos metros de longitud. El escualo se acercó a la barca atraído por el atún y al no hallar ninguna oposición dio una vuelta en redondo y lanzó la primera acometida, abriendo y cerrando sus potentes mandíbulas y agarrando el pescado con la boca con gran potencia. En la segunda acometida ya se había tragado la mitad del atún y en la tercera comprometió la estabilidad de la embarcación con la fuerza con la que tiraba de la presa.

Últimos segundos del helicóptero y la avioneta antes de colisionar en pleno vuelo

Un grupo de amigos que disfrutaba de una domingo de relax en una finca del interior de Mallorca fue testigo excepcional del accidente aéreo que ha costado la vida a siete personas, dos de ellos menores de edad. Uno de ellos tomaba imágenes de las proximidades de la piscina, donde algunos se bañaban y, de forma casual, capturó los últimos segundos de vuelo del helicóptero y la avioneta que chocaron y cayeron sobre una zona rural y habitada de Inca. Uno de los amigos señala al aire llamando la atención del resto y, de inmediato, se oye un gran estruendo y el grito colectivo de todos ellos, horrizados por la tragedia. Al inicio del vídeo se ve en el extremo izquierdo como vuela en el helicóptero de color oscuro y poco después, en la misma toma, entra en escena la avioneta blanca.

Se pasea por Ibiza en un Ferrari y con una mujer desnuda encima

Un Ferrari rojo descapotable salía del parking con una mujer desnuda encima y contoneándose al ritmo de la música a todo volumen que salía del equipo de música del vehículo. El lujoso vehículo, ocupado por dos hombres, infringió varias normas de seguridad en el tráfico puesto que iban más ocupantes que las plazas que tiene el Ferrari (un biplaza). La multa por llevar a una persona fuera de los asientos del vehículo puede llegar a los 500 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir por infracción, conducción negligente y temeraria.

¡Somos de Primera! La afición del RCD Mallorca celebra el ascenso a Primera División

Los aficionados del Real Mallorca invadieron el campo tras el pitido final en Son Moix y celebraron el ascenso en la plaza de las Tortugas. Al día siguiente, acompañaron a los jugadores en su visita al Consolat de Mar y Cort, y volvieron a las Tortugas para el fin de fiesta.

Sexo en un balcón a plena luz del día en Mallorca

Circulan por las redes sociales nuevas imágenes del desmadre turístico en Mallorca. Esta vez, una felación en un balcón, a plena luz de día, en un hotel en el Arenal.



Rafa Nadal consigue su duodécimo Roland Garros y ya suma 18 Grand Slam

Rafa Nadal se proclamó ayer campeón de Roland Garros por duodécima vez al vencer al astriaco Dominic Thiem en cuatro sets po 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. Con este título, Nadal suma 18 Grand Slam y está a tan solo 2 de los 20 de Roger Federer. "Dos son muchos. Es muy difícil ganar Grand Slams, pero tampoco es algo que ni me quite el sueño ni me preocupe. Yo hago mi camino y uno no puede estar siempre frustrado mirando al lado", dijo tras posar con el trofeo.



Lágrimas y reencuentros en Sant Llorenç



Un año después de la tragedia, familiares, amigos, vecinos y autoridades se encuentran de nuevo para recordar a los seres queridos y rendir homenaje a todos los voluntarios, "una luz de esperanza", tal como pronunció el alcalde llorencí.

Así son las peleas organizadas entre "tiqueteros" en Magaluf

Empresarios de Magaluf aseguran que los clanes de 'tiqueteros' (relaciones públicas) organizan peleas de 'vale todo' para dilucidar quién se queda las mejores calles para trabajar.

El Torrent de Pareis desemboca en sa Calobra con más caudal que nunca

Las intensas lluvias registradas en Mallorca desde el martes han llenado los torrentes y cauces de la isla, especialmente en la Serra de Tramuntana. El Torrent de Pareis muestra hoy un caudal muy elevado en la desembocadura de sa Calobra. La fuerza del agua sorprende, como se aprecia en las imágenes, a dos personas que hoy se encontraban en las inmediaciones del lugar. Un espectáculo que se puede ver en muy contadas ocasiones.

Encuentran una espada del 1200 A.C. en el Talaiot de ses Abelles en Puigpunyent



El yacimiento fue excavado en los años 50 por el historiador Guillem Rosselló Bordoy pero no se encontró ningún objeto. El equipo encabezado por Jaume Deyà y Pablo Galera ha encontrado esta arma blanca mientras realizaban trabajos para facilitar las visitas a esta construcción prehistórica.