Nervios el día del examen

Me examiné del carné de conducir con 19 años. La prueba constaba de tres fases: teórica, pista y circulación. Aprobé a la primera. Eso sí, con la ayuda del profesor que, situado junto a la valla exterior de la pista, adoptaba distintas posturas –de espaldas, de costado, cabeza arriba...– con las que me advertía sobre cuándo frenar o arrancar el Seat 600.

A los 35 años perdí la licencia. Caducó porque una enfermedad me impedía conducir. Al recuperarme planeé volver a examinarme, jamás lo hice por la pereza mental que me producía aprender la distancia entre las luces de gálibo y otras sandeces del Código. Recuperé el carné gracias a una reforma legislativa que proclamó su vigencia indefinida aunque no se renovara en plazo. Quizás ayudó que Eduardo Zaplana y otros diputados se encontraran en una situación parecida.

Los nervios son el gran problema al que se enfrentan quienes aspiran a convertirse en conductor.

He leído casos en los que el alumno suspendía por algo tan elemental como no ponerse el cinturón de seguridad o por arrancar en un semáforo en rojo. El más sorprendente es el de un aspirante que antes de subirse al coche se tomó dos copazos de alcohol. Apestaba tanto que el examinador le suspendió antes de arrancar.

Existen leyendas más o menos ciertas según las cuales no conviene ser el primero el día de la prueba. Ser el último es lo mejor. Aseguran que el recorrido es más breve porque el inspector ya está agotado.

Profesores de autoescuela y examinadores deberían cobrar un plus de alto riesgo. Subirse cada día a un coche con un novato al volante exige un corazón de acero.

Nervios es la palabra más pronunciada el día del examen. Rebajar de cuatro meses a quince días el periodo de demora es una obra de caridad. Reduce la angustia de la espera y permite ahorrar en clases prácticas innecesarias.