"Los problemas del sueño serán la gran epidemia del siglo XXI"

Un mal descanso puede generar problemas de diabetes, cardiovasculares, psiquiátricos o de piel

A punto de llegar a 2020 hay mucha conciencia social sobre el hecho de que la obesidad es la epidemia del mundo desarrollado y que tras ella hay multitud de dolencias más y unos índices de mortalidad más elevados. La nutrición se ha convertido en una preocupación de primer orden y cada día nace una app relacionada con el tema, así como una nueva polémica.

Asumida esta epidemia, deberíamos empezar a ser conscientes de otra también grave y a la que no damos importancia: los problemas del sueño. Así lo cree José Peña, pediatra neumólogo y miembro de la Unidad Multidisciplinar de Trastornos del Sueño, servicio que atiende unas 7.500 consultas al año (y no, no son todo personas con obesidad que sufren apneas). Y es que, sostiene, descansar mal no solo puede afectar al rendimiento en el trabajo o en el colegio (que también): está comprobado que el mal descanso (tanto en cantidad como calidad) altera el metabolismo y aumenta la incidencia de diabetes; hipertensión; cáncer de piel; colesterol; problemas cardiovasculares, psiquiátricos, inmunológicos... El mal sueño, como la obesidad, no es ninguna broma.

"En la Unidad vemos cada vez más problemas del sueño producidos por hábitos, no por enfermedades", explica: "Yo por ejemplo he atendido a niños en consulta por infecciones respiratorias de repetición y ha resultado que lo que pasaba era que no descansaban como toca y ahora que descansan bien se ha solucionado el problema de las vías respiratorias: tan fácil como eso".

Tan fácil y a la vez tan difícil como eso. El problema es que en esta sociedad nuestra de la productividad e hiperactividad descansar no es popular. Y eso vale tanto para los adultos, "que se creen que con un café ya tiran", y para los niños, que asumen agendas infernales. "La tendencia social es que cada vez nos exigimos más durante el día y encima se lo estamos transmitiendo a los niños, que cada vez tienen más actividades extraescolares: que si piano, chino o jugar al fútbol de élite... y lo que hacemos así es comernos cada vez más tiempo del descanso nocturno".

"El que dice 'ayer me quedé hasta las tantas trabajando' es el héroe social, y a mí como pediatra me preocupa que ese mal hábito lo estamos transmitiendo a los niños". Por eso, insiste, hay que elevar la concienciación. "Así como ahora no vemos bien que alguien se meta tres hamburguesas y unas patatas con ketchup, no deberíamos ver bien que un chico no descanse por la noche ya que eso también está directamente asociado a salud".

En el caso de los niños, advierte además, son "súper sensibles porque los trastornos psiquiátricos también se relacionan con el sueño en edades muy sensibles como la preadolescencia y la adolescencia".

Los hábitos sociales quitan horas al sueño y los horarios están lejos de ser racionales, con por ejemplo programas de la televisión pública que un día entre semana acaban a la una de la mañana. O, y aquí se plantea un melón complicado de abrir, el horario escolar.

El doctor Peña se refiere al estudio europeo SHASTU (Sleep Habits in Student's Performance) liderado por el pediatra español Gonzalo Pin sobre la influencia de los hábitos del sueño en el rendimiento escolar y el estado emocional de alumnado entre tres y 18 años.

Una de las conclusiones claras del trabajo (hecho en la cuenca mediterránea y que tiene en cuenta que siempre nos iremos a dormir más tarde que los europeos del norte) es que retrasar el horario de entrada en los institutos implica un mejor rendimiento.

Y es que los adolescentes tienen por fisiología un retraso de fase: su cerebro les dice que tienen que ir a dormir más tarde. Y justo cuando están en ese momento, en la adolescencia cuando estudian Secundaria y Bachillerato, ¿qué hace el sistema educativo? Adelantarles la hora de inicio de la jornada a las ocho de la mañana. "Claro que los chavales van tirando porque se acaban acostumbrando, pero es algo a lo que no deberían acostumbrarse".

Además de racionalizar los horarios, ¿qué más se puede hacer para conseguir un buen sueño? En cuanto a cantidad, Peña recuerda que cuanto más pequeños sean más horas necesitan y puede haber cierta variabilidad, pero hasta el primer o segundo año un niño necesita entre once y doce horas. Luego hasta los 15 años o así necesitan nueve o diez horas. En los adultos la recomendación son ocho horas, pero hay más margen.

En cuanto a calidad, los "hábitos de higiene del sueño no son cosas excesivamente sofisticadas", apunta Peña. Una recomendación muy clara: alejarse de las pantallas al menos una hora antes de irse a dormir.

Su luz inhibe la secreción de la melatonina, la hormona del sueño que toma las riendas según oscurece y nos prepara para dormir. Practicar deporte es un buen hábito para favorecer el sueño, pero debe realizarse como mínimo en las dos horas previas a meterse en la cama. Irse a dormir en plena digestión también dificulta coger el sueño.

El doctor Peña insiste en no descuidar esta higiene del sueño:"Un niño que duerme mal será un adulto que va a dormir mal".

Las claves

Horas aconsejadas

Los niños de menos de dos años requieren entre once y doce horas. Hasta los 15 años lo aconsejable serían nueve o diez. Los adultos tienen más margen.

Apagón tecnológico

La luz de las pantallas inhibe la secreción de la hormona del sueño, con lo que conviene alejarse de los dispositivos como mínimo una hora antes de ir a dormir.

Deporte sí, pero no tarde

El deporte se aconseja, pero entre dos y tres horas antes de ir a la cama.

No se puede forzar

A los padres de los más pequeños, Peña recomienda calma: "Uno no puede forzarse a dormir y la tensión de los padres se transmite a los niños".