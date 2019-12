El SUP recoge firmas contra el plus de 22.000 euros

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha iniciado una campaña de recogida de firmas para denunciar el "abusivo" plus de vivienda y transporte de 22.000 euros que cobran algunos políticos de Balears, al margen de su sueldo de 56.000 euros. A través de la plataforma 'change.org', el sindicato está recogiendo firmas y lamenta que policías, guardias civiles, militares o médicos cobren escasos 70 euros al mes. El SUP, que ya denunció este plus ante el portal de transparencia del Gobierno de España el pasado 20 de diciembre, también ha pedido el cese de la consellera de Agricultura y líder de Podemos en las islas, Mae de la Concha, que dijo que no llegaría a fin de mes si le quitaran el plus.