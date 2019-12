Rafa Nadal: "La academia se amplía por el nombre de Nadal, pero no por una buena relación con nadie"

Con 33 años, 19 Grand Slams y en la cima del tenis mundial, acaba un prolífico año en el que se ha reencontrado con su mejor versión en lo deportivo, en el que se ha dado el 'sí quiero' con Xisca Perelló, su pareja de toda la vida, y en el que ha acabado respondiendo a las críticas del alcalde de su localidad, Manacor. Visiblemente dolido y molesto, se sincera y responde a las acusaciones que le han hecho estallar

P Las últimas semanas ha protagonizado una polémica en lo extradeportivo al contestar a través de una carta abierta al alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

R Entiendo que la polémica no viene a raíz de la carta, otra cosa es que luego todo se haga más grande. La polémica, que por desgracia existe, es por un hecho continuado después de que el alcalde de Manacor dé una entrevista a un medio nacional. Ya había dado otras antes, pero es esta última la que me hace escribir la carta que yo envío a dos medios locales.

P Y vista la repercusión al contestar unas declaraciones que no habían tenido mayor trascendencia, ¿no se arrepiente?

R No, no, yo no me puedo arrepentir de la carta. Ni mucho menos. ¿Que sus declaraciones no hubieran tenido mayor trascendencia? Es posible. Pero cuando eres el alcalde de un pueblo como Manacor no está bien confundir a la gente y atacar a una persona por atacarla, sin ningún tipo de fundamento. Después él dice que no es contra mí, pero no es cierto.

P ¿Qué le lleva a escribirla?

R Si lo hago es porque se dicen cosas que son graves. Y no las dice cualquiera, las dice el alcalde de Manacor, que es mi ciudad. No tengo ningunas ganas de crear una polémica y menos en Manacor, que es donde vivo. Sólo he tenido que contestar dos veces en mi vida. La otra fue cuando respondí a la ministra francesa que me acusó de dopaje y que no tuve más remedio que denunciar. Como alcalde no puedes dar una información falsa. ¿Lo entiende o no? Hay cosas que duelen y más cuando son en tu casa. Cuando dice que no he pagado el IBI miente. El día que él da la entrevista, que sé qué día se la hacen porque también me llaman, el IBI y el impuesto de basuras está pagado y la prueba es que no pago recargo. He cumplido en todo momento.

P El alcalde dice que la relación con usted es buena, que si tiene un problema es con su entorno.

R Es muy fácil querer distorsionar la realidad. ¿Con qué entorno? ¿La Academia? La Academia soy yo y trescientos trabajadores. Quizás quiere huir de tener una confrontación conmigo porque piensa que no le conviene por el motivo que sea, pero no está bien.

P Niega la acusación de "trato de favor" en el cambio de la ley para ampliar su academia, pero sí admite "sentirse privilegiado".

R La reforma que permitió la academia no fue aprobada por un solo partido con el que puedas ser afín, sino que lo apoyan cuatro partidos: El Pi, Ciudadanos, PSOE y PP. Podemos y Més votan en contra y no hay ningún problema, lo respeto, como respeto que a Miquel Oliver no le guste este proyecto, pero la ley se aprobó democráticamente y he cumplido con todo lo que se me pedía a rajatabla. La academia la he hecho con la mejor de mis intenciones, esto no es un pelotazo urbanístico con el que me esté enriqueciendo. Aquí he invertido una parte importante de mi patrimonio y no está hecho ni en Madrid, ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Madrid o Barcelona. Una inversión de este calibre en Manacor es un gran riesgo. Aquí hay 300 trabajadores y se da trabajo indirectamente a mucha más gente. Es un atractivo para Manacor. Miquel Oliver sólo valora lo negativo.

P ¿Cree que se habría facilitado el proyecto si no fuera porque detrás está el nombre de Rafel Nadal?

R Entiendo la pregunta y claro que no. Evidentemente es porque lleva el nombre de Rafel Nadal, pero no porque tenga una buena relación con alguien, sino porque creen que que haya un centro deportivo con el nombre de Rafel Nadal enriquece las islas. Y quiero que quede claro: aquí no se amplían plazas, sólo se da licencia turística, que tampoco significa que tenga un hotel. Aquí no hay un hotel, sino una residencia deportiva de uso turístico, aquí no nos promocionamos como sol y playa, sino como residencia deportiva.

P Més, el partido del alcalde, además de esa enmienda también cuestionó la ampliación de su amarre. ¿Cree que fue tratado como cualquier otro socio del Club Náutico de Porto Cristo?

R Esto es lo que demuestra qué intenciones hay. Es importante aclarar las cosas, su medio lo sacó y por desgracia creo que no correctamente, le soy sincero. A mí se me presentó la oportunidad de tener una nueva embarcación y yo pregunté al Club Náutico si era posible. Se me dijo que se necesitaba un informe y que valía equis, y digo toma, aquí equis para el informe. El Club Náutico, para el que es beneficioso que yo tenga el amarre, hablemos claro, hace la petición a Puertos y Puertos da el permiso. Lo que yo pago da igual. Lo que llama la atención es que el alcalde y su partido piden averiguar si hay trato de favor. Y es curioso, porque si quieres averiguarlo no hace falta que lo digas, basta que hagas las averiguaciones y si encuentras algo, lo denuncias.

P Hay quien atribuye las críticas de Oliver y de Més a que es independentista y usted siempre se reivindica como español.

R Cuidado, que más allá de este último caso, no me he referido a su partido. De hecho no tengo nada ni contra el alcalde ni en contra de Més. Seamos claros, no soy independentista, porque no lo soy. Soy mallorquín, manacorí y balear, y me siento así como el que más y lo demuestro, creo que la manacorinidad la practico. No criticaría nunca al alcalde por ser independentista. Tengo un amigo mío de toda la vida que es concejal de Més en el ayuntamiento y estoy contento por él. Hacer daño por

hacer daño es lo que critico.

P El PP lanzó en redes la campaña #YoconRafa en su apoyo. ¿Cree que se ha aprovechado políticamente esta polémica?

R Es que todo es política. Ni necesito ni tengo ninguna ilusión de que se haga una campaña para apoyarme, pero cuando el alcalde dice que no le gusta que se haya politizado desde las derechas queda muy bien, pero quien ha abierto el tema y lo ha politizado ha sido él. No creo que la imagen de Manacor tenga que ser esta.

P Usted siempre ha dicho que no entendería España sin Cataluña. ¿Por dónde cree que pasa la solución a la actual situación?

R No sólo no lo entendería, sino que no me gustaría. Y no lo sé, no sé cuál es la solución. He viajado por todo el mundo y creo que estamos en un país donde hay cosas que mejorar pero somos unos privilegiados. Lo que más mal me sabe es el enfrentamiento. El discurso de nuestros líderes, de un lado y otro, son demasiado agresivos y radicalizan a la sociedad.

P ¿Ha ido a votar en las tres elecciones de este año?

R En todas he votado por correo.

P ¿Se ve votando por tercera vez en un año en unas generales?

R Si hay que volver a votar, volveré a votar; pero creo que si no se consigue un Gobierno será el momento de hacer cambios en la manera en la que se conforma el Gobierno porque no podemos estar in a eternum de esta manera.