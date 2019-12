El alcalde de Manacor rehúye continuar la polémica con Nadal

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, quiere pasar página de la polémica de las últimas semanas y del cruce de acusaciones con el número uno del tenis, Rafa Nadal. Después de la carta del tenista, que le colocó en el punto de mira a nivel nacional, de responder en este diario que nunca ha "atacado a Nadal ni como deportista ni como persona" y de la entrevista del diecinueve veces ganador de grand slam en el que le acusa de mentir y de querer confundir a la gente, Oliver rechaza continuar con la controversia.

Después de que Nadal replicara en la entrevista concedida a este diario que las críticas de Oliver sí son en su contra, de que se le ha querido "hacer daño por hacer daño" o y que las acusaciones del alcalde no tienen "ningún tipo de fundamento", Oliver ha evitado responder o valorar las palabras del tenista. Desde su entorno avisan que el edil no hablará más del tema y que quiere acabar con esta polémica, que le ha puesto en los focos a nivel nacional.

En su entrevista con este diario, Nadal se mostró muy molesto y dolido con las declaraciones del alcalde. "El alcalde dice que no es en mi contra, pero no es verdad, quizás es porque piensa que no le conviene confrontar conmigo", pronunció el tenista: "Cuando eres el alcalde de un pueblo como Manacor no puedes confundir a la gente y atacar a una persona por atacarla", criticaba, lamentando que "sólo valora lo negativo" de la academia y donde señalaba que "si quieres averiguar si hay trato de favor, no hace falta que lo digas, basta que hagas las averiguaciones y si encuentras algo, lo denuncias".