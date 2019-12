Rafa Nadal: "El alcalde de Manacor dice que no va en mi contra, pero no es verdad"

El número uno del tenis, Rafel Nadal, no se arrepiente de la carta con la que contestó a las críticas del alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y cuestiona las palabras del edil en las que aseguraba que no tenía ningún problema con el tenista, sino con su entorno. "El alcalde dice que no va en mi contra, pero no es verdad", se pronuncia Nadal, preguntándose "¿quién es mi entorno?". "La Academia soy yo y 300 trabajadores", defiende el tenista.

En una entrevista concedida hoy a este diario y que se podrá leer mañana íntegramente, Nadal denuncia que "cuando eres el alcalde de un pueblo como Manacor no está bien confundir a la gente". "Si hago una carta es porque me veo obligado, no tengo ninguna gana de crear polémica y menos en Manacor, que es donde vivo", relata el tenista.

"Si la hago es porque se dicen unas cosas que son graves y las dice el alcalde de Manacor", defiende el tenista, que niega "trato de favor" en la modificación legal para la ampliación de su academia: "No es pelotazo urbanístico", contesta Nadal a las críticas.